Одна сплошная «халепа»: В соцсетях обсуждают изменения тарифов на связь в «ДНР»

В «ДНР» местный оператор мобильной связи «Феникс» планирует пересмотреть тарифы на услуги. Об этом местным интернет-ресурсам заявил «и. о. министра связи республики» Игорь Халепа.

Он утверждает, что на данный момент в «ДНР» продали около 2 млн SIM-карт, а число активных абонентов «Феникса» составляет 1,36 млн. По его словам, в «ДНР» планируют создать «более гибкую линейку тарифов с учетом реальных потребностей населения». При этом ни детали, ни возможные сроки изменения тарифов «и.о. министра» не сообщил.

Отмечается, что сейчас на «Фениксе» доступны 4 тарифных плана: «Народный», «Народный интернет Феникс», «Свободный» и «Единый». Абонентская плата в первых двух – 50 и 95 руб. в месяц (19 грн и 36 грн соответственно, по курсу местного банка на 23.11.2019), в остальных двух тарифах – поминутная тарификация. Минимальный пакет интернета на «Фениксе» стоит 50 руб. (19 грн).

Информацию об изменении тарифов на «Фениксе» уже обсуждают в соцсетях:

Кирилл: «И будет не связь, а одна сплошная "халепа"))»;

Андрей: «А кто сказал, что связь будет дороже? Будет несколько разных тарифов с разными возможностями, но обос*ть же нужно да?»;

Любовь: «А может улучшить связь, местами вообще разговаривать невозможно»;

Иван: «Если это улучшит качество связи, а особенно скорость мобильного интернета то, я согласен платить больше»;

Андрей: «Задолбали, блин. Повысьте лучше людям зарплату и пенсию»;

«Edifier Passion»: А по 100 руб. в месяц это дорого разве?»;

Дмитрий: «Для семьи – да, учитывая качество связи»;

Игорь: «Судя по фамилии министра, ожидать чего-то лучшего не стоит»;

Василий: «Подорожает, запросы повышаются, а денег не хватает»;

Станислав: «А мы все надеемся на бесплатный мобильный, как в том году».

Также в соцсетях обсуждают, куда делся бывший «министр связи ДНР» Виктор Яценко, который был уволен в октябре этого года: