Каргил – жесть: Ситуация в пунктах пропуска днем 23 ноября

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.
По состоянию на сегодня, днем 23 ноября ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Майорское»:
- «R3 R3»: «10:47. Майорск в сторону Донецка очереди нет. 11:04. Майорск в сторону Украины около 20 машин. 11:06. Пешая очередь – наверно, человек 40-50»;
- «Bobosya»: «14:00. На Майорске были в 5:30, только прошли украинский пост».
КПВВ «Марьинка»:
- «Kri Kris»: «11:08. На Каргиле пеших и в одну, и в другую сторону очень много, родственники выехали автобусом в 7:25 из Донецка (по времени ДНР) и только прошли их пост... Жесть»;
- Наталья: «11:15. Из Украины в 9:20 приехали, в 10:10 проехали в общей»;
- Татьяна: «14:13. Каргил – общая до туалетов»;
- Артем: «14:16. Каргил – около 100 машин».
КПВВ «Новотроицкое»:
- Александр: «12:23. От очевидца: На Еленовке в Донецк машин мало, пропускают быстро, а вот бусов очень много. 13:20. Еленовка из Донецка 20 машин, пеших нет»;
- Борис: «12:54. [Очередь на Еленовке в сторону Украины]. До полиции 10 машин»;
- Сергей: «12:56. Еленовка движемся быстро. 13:41. Еленовка в Донецк 40-50 машин прошли за 1,20 часов»;
- Виктория: «13:09. Новотроицкое в Донецк – сразу на проверку. На Еленовке очередь, движение есть»;
- «Abbyy»: «13:43. Еленовка из Донецка 5 машин. 14:18. Еленовка в Донецк 55 машин»;
- «Max»: «13:44. Еленовка на Мариуполь, сразу на таможню. Машин нет».
КПВВ «Гнутово»:
- Андрей: «11:23. Октябрь в Украину от камышей, движение хорошее».
- «6artash»: «Октябрь – сквозняком, Гнутово – 40 авто».
О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи социальных сетей не сообщают.