Каргил – жесть: Ситуация в пунктах пропуска днем 23 ноября

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на сегодня, днем 23 ноября ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское»:

«R3 R3»: «10:47. Майорск в сторону Донецка очереди нет. 11:04. Майорск в сторону Украины около 20 машин. 11:06. Пешая очередь – наверно, человек 40-50»;

«Bobosya»: «14:00. На Майорске были в 5:30, только прошли украинский пост».

КПВВ «Марьинка»:

«Kri Kris»: «11:08. На Каргиле пеших и в одну, и в другую сторону очень много, родственники выехали автобусом в 7:25 из Донецка (по времени ДНР) и только прошли их пост... Жесть»;

Наталья: «11:15. Из Украины в 9:20 приехали, в 10:10 проехали в общей»;

Татьяна: «14:13. Каргил – общая до туалетов»;

Артем: «14:16. Каргил – около 100 машин».

КПВВ «Новотроицкое»:

Александр: «12:23. От очевидца: На Еленовке в Донецк машин мало, пропускают быстро, а вот бусов очень много. 13:20. Еленовка из Донецка 20 машин, пеших нет»;

Борис: «12:54. [Очередь на Еленовке в сторону Украины]. До полиции 10 машин»;

Сергей: «12:56. Еленовка движемся быстро. 13:41. Еленовка в Донецк 40-50 машин прошли за 1,20 часов»;

Виктория: «13:09. Новотроицкое в Донецк – сразу на проверку. На Еленовке очередь, движение есть»;

«Abbyy»: «13:43. Еленовка из Донецка 5 машин. 14:18. Еленовка в Донецк 55 машин»;

«Max»: «13:44. Еленовка на Мариуполь, сразу на таможню. Машин нет».

КПВВ «Гнутово»:

Андрей: «11:23. Октябрь в Украину от камышей, движение хорошее».

«6artash»: «Октябрь – сквозняком, Гнутово – 40 авто».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи социальных сетей не сообщают.