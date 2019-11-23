Всемирный банк ищет новые модели для восстановления экономики Донбасса

Каким путем можно восстановить Донбасс и привлечь инвестиции, рассказала директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен, которая побывала на инвестиционном форуме в Мариуполе, в интервью «Дзеркало тижня».

«На самом деле речь должна идти о глобальном восстановлении жизнеспособности экономики этого региона, а не просто о восстановлении прежних экономических моделей в регионе. Учитывая, что еще до кризиса экономика Донбасса шла на спад, мы не считаем, что простое ее воспроизведение будет правильным решением. В 2014 году, когда начался кризис, Донбасс уже был слишком зависим от государственного финансирования и поддержки, его экономическая жизнеспособность уже была под вопросом. Поэтому, когда мы смотрим на Донбасс сейчас, то понимаем, что будущее этого региона должно быть другим, не таким, как до кризиса. Мы ищем новые экономические модели, новые двигатели и стимулы для его экономического роста. Понятно, что восстановление Донбасса не будет быстрым и не может ограничиваться только восстановлением инфраструктуры», – сказала Сату Кахконен.

«Наш опыт работы в других странах, переживших конфликты, говорит о том, что, кроме инфраструктуры, есть потребность в предоставлении качественных государственных услуг, улучшении работы местных органов власти, создании здоровой социальной среды, формировании социального единства. Сейчас Донбасс находится под влиянием тех ограничений роста, которые влияют и на другие регионы Украины. Существует три принципиальных фактора, которые позволят регионам ускорить их развитие: повышение производительности труда, улучшение и углубление бизнес-связей как внутри страны, так и на внешних рынках, и стимулирование конкуренции», – добавила директор Всемирного банка по делам Украины.

Она отметила, что сейчас Всемирный банк начал исследование моделей экономического восстановления Донбасса. «Мы хотим лучше понять, какие пути развития подходят разным регионам Донбасса – Донецкой и Луганской. И мы надеемся, что потом результаты нашей работы станут основой стратегии развития Донбасса, которая будет разрабатываться правительством Украины. И, безусловно, мы используем эти результаты для планирования будущей работы Всемирного банка в этом регионе. Кроме того, мы надеемся, что полученные нами результаты исследования будут использоваться и другими нашими международными партнерами, приобщаются к работе в этом регионе», – объяснила Кахконен.