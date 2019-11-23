В «Л-ДНР» сознательно подвергают шахтеров опасности, – правозащитник

В «Л-ДНР» сознательно подвергают людей опасности, добывая уголь на шахтах без соблюдения норм безопасности, поэтому там увеличивается производственный травматизм. Об этом рассказал представитель омбудсмена Украины в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.

«На предприятиях, которые они национализировали, нет ни условий охраны труда, туда деньги не вкладываются. Там есть шахты, они работают, там осталось примерно 40% от того, что было при Украине. Надо отметить, что большая часть шахт – примерно 70-80% осталась на оккупированных территориях. На этих шахтах умирают люди, и статистика все выше и выше», – сказал он.

Правозащитник привел в пример трагедию на мини-шахте «Схидкарбон», которая произошла в апреле 2019 года: «Это небольшая шахта. Там погибли 17 человек. В чем была проблема: главарь "ЛНР" Леонид Пасечник обратился к РФ, чтоб она предоставила помощь для локализации аварии на этой шахте и МЧС из Ростова ехало ровно сутки после того, как был взрыв и произошло обрушение. Я, как горный инженер в прошлом, у меня 8 лет подземного стажа, хочу сказать, что в таких авариях дорога каждая минута. Пока они сутки ехали, понятно, что люди умерли».

«В "Л-ДНР" декларируют у себя наличие 9 горноспасательных отрядов, но ни из оккупированной части Донецкой области, ни из оккупированной части Луганской области оккупационные администрации не смогли предоставить помощь, сославшись на то, что они не способны на локализацию таких аварий, но работы [по добыче угля] они ведут. Если вы не способны быстро устранить такие аварии, зачем же вы подвергаете жизни людей опасности? Но они это делают. Мы постоянно просматриваем статистику – производственный травматизм людей на оккупированных территориях увеличивается», – заявил Лисянский.

Он также рассказал, что в неподконтрольном украинским властям Луганске разворовали уникальную систему мониторинга безопасности ведения горных работ в шахтах Донбасса.

Как сообщалось ранее, мини-шахта «Схидкарбон» в Юрьевке (Лутугинский район, неподконтрольная украинскому правительству часть Луганской обл.), где в результате взрыва метана погибли 17 горняков, по сути являлась копанкой. Она была открыта «властями ЛНР» в 2018 году. На ней добывался уголь марки К (рядовой).

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV