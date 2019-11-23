Захват кораблей Украины: МИД РФ отреагировало на решение заседания арбитража в Гааге

«Заседание носило технический характер и ограничилось согласованием процессуальных документов (статус и порядок работы арбитража, правила процедуры). Несмотря на ранее предпринятые сторонами попытки достичь договоренности по спорным вопросам, между ними сохраняются принципиальные разногласия, которые были вынесены на заседание. В ходе него, однако, сторонам так и не удалось разрешить ни одно из них», – говорится в заявлении.

«В итоге арбитражу предстоит самому определиться по "зависшим" вопросам, включая необходимость разделения процесса на два этапа – "юрисдикционный" (установление наличия/отсутствия у арбитража компетенции рассматривать данное дело) и "субстантивный" (разбирательство дела по существу), на чем твердо и последовательно настаивает российская сторона. Арбитражу также предстоит самостоятельно определить график представления процессуальных документов и степень открытости предстоящего разбирательства для общественности», – пояснило МИД РФ.

Также уточняется, что принятие арбитражем процессуальных документов ожидается в ближайшее время. «После этого разбирательство между Украиной и Россией в связи с "керченским инцидентом" вступит в практическую фазу», – говорится в сообщении российского МИДа.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд в Гааге по делу Украины против России о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей Конвенции ООН по морскому праву принял первое процедурное решение.