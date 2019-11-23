В Северодонецке с фермерами Донбасса обсудили открытие рынка земли

В Северодонецке в пятницу, 22 ноября, на форуме с представителями сельских громад Донетчины и Луганщины обсудили вопросы, связанные с открытием рынка земли. Об этом на своей странице в Facebook рассказал председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

По его словам, из общей площади Донецкой области, которая составляет 2,6 млн га, сельскохозяйственными угодьями занято 2 млн га или около 77%.

«На подконтрольной украинской власти территории находятся 1,46 млн га сельскохозяйственных угодий. С начала земельной реформы в Донецкой области передано в собственность граждан 1,5 млн га. 89% земель частной собственности находятся у граждан для ведения товарного сельскохозяйственного производства. Право на земельную долю (пай) получили 237 тыс. граждан, из них более 60 тыс. получили это право уже по наследству. Но до сих пор владельцы земли не имеют права свободно распоряжаться своим имуществом», – заявил Кириленко.

Он напомнил, что мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения был принято в 2002 году как временный акт, чтобы предотвратить злоупотребления до формирования рынка земли.

«Завершающим этапом земельной реформы должно было стать свободное обращение земель. Вопрос собственности на землю всегда был острым и спекулятивным, поскольку связан с противоречивыми общественными страхами и бизнес-интересами. Но из-за отсутствия прозрачного рынка сельскохозяйственной земли существует много проблем, касающихся незаконных схем "теневого" отчуждения и приобретения земель. Убежден, что земельная реформа должна завершаться эволюционным, а не революционным путем: все ограничения по обороту земель должны сниматься постепенно, по мере готовности к этому законодательства и общества», – считает губернатор Донетчины.

Донецкая областная государственная администрация активно участвует в национальном диалоге по формированию земельного законодательства, отметил он.

«Мы ищем компромиссные решения, обсуждая законопроекты в сфере земельных отношений со всеми участниками рынка – владельцами паев, мелкими и средними фермерами, корпорациями и громадами. Мы собираем и обобщаем конструктивные предложения к законопроектам. С особым вниманием относимся к так называемым "красным линиям": продажи земли иностранцам и концентрации земли в одних руках. Наша цель – провести земельную реформу так, чтобы она обеспечила не только экономическое и социальное развитие села, но и значительно улучшила инвестиционный климат и экономику всего государства», – добавил Кириленко.