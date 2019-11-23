Миссия МВФ уехала из Киева без результатов, – СМИ

Миссия МВФ уехала из Украины без результатов. Об этом со ссылкой на два источника сегодня, 23 ноября, сообщает «НВ».

Миссия пробыла в столице до пятницы, 22 ноября.

Источник заявил, что олигарх Игорь Коломойский и независимость НБУ – два главных вопроса для МВФ.

Источник отметил, что любой компромисс с бывшими собственниками ПриватБанка неприемлем. «Да, любой компромисс неприемлем, так он подтвердит влияние Коломойского. А если оно высоко, то высок риск дефолта и отката реформ. А если так, то зачем такой стране давать денег, если они с высокой вероятностью не вернут? Логично?» – сказал он.

Также миссия жаловалась, что земельная реформа не принимается в том формате, как было обещано, а иностранцев к рынку не допустили. «МВФ понимает, что это еще хуже, чем мораторий, так как есть риск что за бесценок земли могут быть скуплены всем известными лицами. Это не совсем рынок», – сказал источник.

Источник добавил, что миссию больше всего «задел обман» касательно рынка земли.