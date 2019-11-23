Свобода – в движении: Переселенец создал уникальную мебель для работы с ноутбуком (Фото)

На Донетчине предприниматель-переселенец Алексей Чебаненко разработал уникальный дизайн мебели для работы за компьютером, которые улучшают здоровье. Владелец столярного дома в Константиновке Алексей Чебаненко бросил вызов сидячей работе, создав инновационный продукт, пишет «Бізнес-Схід».

Алексей Чебаненко долгое время работал преподавателем физики, но всегда мечтал быть свободным, вести подвижный образ жизни, путешествовать, но одновременно заниматься собственным бизнесом. Поэтому однажды он пошел по образованию и начал заниматься столярным делом, но и этого ему было мало, поэтому мастер разработал специальную подставку для тех, кто много времени работает за ноутбуком.

Алексей Чебаненко / Фото: «Бізнес-Схід»

«Прежде всего, для меня была очень важна свобода. Свобода движения, мыслей, идей – для меня все это очень важно. И эта мечта раз отразилась в моей разработке. Изделие отражает наши ценности, которые мы вкладывали в свой бизнес. Занимаясь любимым делом, у меня появился слоган "Будь свободным – твори как художник!"», – рассказал Алексей.

Идея создать изделие возникла после того, как знакомая-фрилансер попросила сделать ей удобную подставку для работы за ноутбуком.

«Наиболее естественное положение тела человека – это стоя и в движении. При разработке подставки мы это учли. Кроме того, наше изделие дает больше свободы для людей, которые работают фрилансерами. Можно не ограничиваться офисом, а максимально эффективно использовать свои ресурсы – умственные и физические. В теплое время года работать на природе», – говорит мастер.

«Отмечу, что подставка очень компактна, ее легко поместить в машине. Благодаря этой разработке можно работать там, где нам нравится, где приходит вдохновение. Потому что в офисе быстро наступает выгорание, иногда не хватает креативных идей», – добавил Алексей.

Фото: «Бізнес-Схід»

Прототипом для его изделия стала лампа на треноге. Он разработал необходимые чертежи и модели, продумав каждую деталь.

«Эта подставка будет полезна большому сегменту людей, потому что у каждого свой рост. Ее можно отрегулировать как под ребенка, так и во взрослого человека. На мировом рынке уже эта технология работает. Например, сотрудники ведущих компаний Google и Facebook начали отказываться от столов и стульев, уверяя, что работать стоя гораздо эффективнее. Главной причиной отказа от обычных столов и стульев сотрудники компаний называют то, что при работе стоя ощущается сильный прилив энергии и повышение работоспособности», – поделился преимуществами своей разработки переселенец.

Свое изделие мастер представил в Киеве на ежегодной выставке «Восток-Экспо 2019».