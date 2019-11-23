Улетные ватрушки: Жительница Северодонецка производит уникальные санки (Фото)

В Северодонецке местная предпринимательница Наталья Винокурова нашла свою уникальность и создала успешный бизнес по производству надувных санок, пишет «Бізнес-Схід».

Этот вид зимних развлечений называют по-разному – тюбинг, надувные санки, шайба, плюшка. Жительница Северодонецка решила благодаря сделать на нем свой собственный бизнес-проект и назвала его «Улетные ватрушки».

«Надо понимать, какой у вас рынок сбыта, насколько вы уникальны. Придумать что-то новое – реально. В Украине полно носков, но ваши могут быть лучше: с надписями, с фото, с какой-то фишечкой. Любой товар можно сделать уникальным, даже санки», – считает Наталья.

Ее компания занимается пошивом тентов, а в прошлом году начала производить надувные санки: автомобильные шины вставляются в специально изготовленные чехлы. «Улетные ватрушки» скользят очень легко и быстро, с великолепной амортизацией, а еще их можно использовать летом на реке или море.

Фото: «Бізнес-Схід»

Предпринимательница продает свой товар в основном через интернет и уже серьезно задумывается о выходе на рынки Европы и США.