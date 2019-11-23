Из неподконтрольного Донбасса пытались вывезти более полумиллиона гривен

Из неподконтрольной украинской власти части территории Донбасса на подконтрольную пытались провезти 600 тыс. грн. Об этом сегодня, 23 ноября, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

«Оперативными сотрудниками Государственной фискальной службы Украины, которые включены в состав Объединенных сил совместно с военнослужащими пограничной службы, на КПВВ "Станица Луганская" предупреждены две попытки ввоза с временно неподконтрольной территории наличных средств на общую сумму 600 тысяч гривен», – говорится в сообщении.

Так, во время пешего пересечения КПВВ с временно неподконтрольной территории Луганска по направлению к с. Станица Луганская, 31-летний гражданин пытался с сокрытием в рюкзаке переместить через линию разграничения 265 тыс. грн.

Еще 335 тыс. грн, с сокрытием от контроля, в этом же направлении, пыталась пронести гражданка 1995 года рождения.

В обоих случаях, о выявленных фактах были безотлагательно осведомлены сотрудники СБУ, а материалы направлены в отдел Национальной полиции ГУНП в Луганской области для принятия решения согласно действующему законодательству.