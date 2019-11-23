Стало известно, во сколько обойдется вещание на неподконтрольный Донбасс

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский рассказал, сколько потратят на финансирование вещания на временно неподконтрольные украинской власти территории Украины. Об этом он сообщил в интервью «Новому времени».

По словам министра, вещание на неподконтрольные территории будет осуществляться на базе канала UATV. Он также сообщил, что министерство ведет переговоры о наличии на этом канале контента украинских телевизионных групп.