RU
Все новости

Стало известно, во сколько обойдется вещание на неподконтрольный Донбасс

23.11.19 17:09

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский рассказал, сколько потратят на финансирование вещания на временно неподконтрольные украинской власти территории Украины. Об этом он сообщил в интервью «Новому времени».

По словам министра, вещание на неподконтрольные территории будет осуществляться на базе канала UATV. Он также сообщил, что министерство ведет переговоры о наличии на этом канале контента украинских телевизионных групп.

На вопрос о том, заложено ли в госбюджет необходимое финансирование деятельности телеканала, который будет осуществлять вещание на неподконтрольный Донбасс, Бородянский ответил утвердительно. «У нас есть на UATV примерно 440 млн грн. На наш взгляд, на сегодняшний день этого достаточно. Дальше будем смотреть», – сказал он.

По данным издания, эта сумма также предусматривает финансирование информационного агентства «Укринформ».

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2019 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк