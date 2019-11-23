Луганская «Заря» уступила «Александрии»

Заключительный отрезок чемпионата Украины из четырех матчей, которые команды Премьер-лиги сыграют до большого зимнего перерыва, луганская «Заря» начала выездным матчем против «Александрии», одним из своих прямых конкурентов в борьбе за место в тройке призеров.

В итоге луганчане уступили с минимальным счетом. Пресс-служба ФК «Заря» опубликовала статистические данные этой игры: «Александрия» (Александрия) – «Заря» (Луганск) – 1:0 (0:0) 23.11.2019. Favbet лига. 15 тур.

Суббота, 14:00. Стадион «Ника», Александрия.

Температура: +2С. Главный арбитр – Дмитрий Кутаков (Бровары)

Ассистенты арбитра – Сергей Приступа (Киев), Виктор Нижник (Винница)

4-й арбитр – Иван Бондарь (Киев)

Судейский наблюдатель – Юрий Мосейчук (Черновцы)

Делегат УАФ – Михаил Калита (Николаев) «Александрия»: 31. Олег Билык, 6. Кирилл Ковалец, 9. Денис Безбородько (15. Андрей Запорожан, 67), 10. Максим Третьяков (94. Максим Задерака, 46), 11. Денис Мирошниченко, 13. Глеб Бухал (26. Антон Шендрик, 72), 17. Валерий Лучкевич, 20. Павел Пашаев, 27. Дмитрий Гречишкин, 44. Евгений Банада (К), 90. Дубра Каспарс. Запасные игроки: 21. Дмитрий Рудык, 8. Алексей Довгий, 23. Дмитрий Шастал, 57. Тиагу Алмейда. Тренер: Андрей Купцов. «Заря»: 30. Никита Шевченко (К), 18. Александр Тымчик (10. Дмитрий Хомченовский, 64), 98. Евгений Чеберко, 14. Богдан Михайличенко, 20. Джоель Абу Ханна, 21. Дмитрий Иванисеня, 17. Богдан Леднев, 7. Владислав Кочергин (19. Максим Лунев, 78), 80. Владлен Юрченко, 17. Богдан Леднев, 22. Владислав Кабаев (31. Назарий Русин, 65), 28. Артем Громов. Запасные игроки: 23. Никола Василь, 99. Леван Арвеладзе, 15. Виталий Вернидуб, 11. Филипп Будковский. Главный тренер: Виктор Скрипник. Гол: Евгений Банада, 59. На 23-й минуте Дмитрий Гречишкин не реализовал одиннадцатиметровый удар (вратарь). Предупреждения: Евгений Банада, 37; Глеб Бухал, 51; Максим Задерака, 84 – Богдан Михайличенко, 22; Джоель Абу Ханна, 90+2. Удары (в створ): 8(3) – 8(4).

Угловые: 0-2.

Офсайды: 1-2.