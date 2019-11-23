Дискуссии о новой программе для Украины продолжатся в следующие недели, – МВФ

Дискуссии о новой программе Международного Валютного Фонда (МВФ), миссия которого посетила Украину в период с 14 по 22 ноября, пройдут в следующие недели. Об этом сегодня, 23 ноября, сообщили в представительстве МВФ в Украине со ссылкой на заявление руководителя миссии МВФ Рона ван Родена, пишет «Укринформ».

«Миссия достигла заметного дальнейшего продвижения в дискуссиях о мерах и реформах, которые могли бы лечь в основу новой программы, поддержанной МВФ. Среди таких шагов – меры в денежно-кредитном, налогово-бюджетном и финансовом секторах, так же, как и реформы, направленные на улучшение бизнес-среды, усиление верховенства права и наращивание экономического роста. Дискуссии продлятся в следующие недели», – говорится в сообщении.

По словам руководителя миссии МВФ, команда специалистов МВФ провела конструктивные и плодотворные обсуждения с представителями власти Украины. «Миссия МВФ отдала должное существенному прогрессу, который был достигнут в последние несколько месяцев на пути развития реформ и соблюдения взвешенной экономической политики», – добавили в сообщении.

Напомним, что по данным источников СМИ, миссия МВФ уехала из Украины без результатов, поскольку для них любой компромисс с бывшими собственниками ПриватБанка неприемлем. Также миссия жаловалась, что земельная реформа не принимается в том формате, как было обещано, а иностранцев к рынку не допустили.