Развитие Донбасса: Всемирный банк пояснил различия экономики Донецкой и Луганской областей

В моделях экономического развития, которые Всемирный банк рассматривает для помощи Донбассу, есть различия для Донецкой и Луганской областей. Об этом рассказала директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен, которая побывала на инвестиционном форуме в Мариуполе (Донецкая обл.), в интервью «Дзеркало тижня».

«Собственно, это один из главных аспектов, которые исследовала наша команда. Мы уже видим главное отличие между Донецкой и Луганской областями. В дополнение к добывающей промышленности на Луганщине достаточно развито сельское хозяйство. На наш взгляд, было бы правильным там делать акцент на развитии фермерства, искать для производителей рынки сбыта, создавать цепочки формирования добавленной стоимости, чтобы производители не ограничивались только сбытом сырьевых товаров и могли производить продукцию глубокой переработки, а главное, найти пути для того, чтобы эти фермеры могли в полной мере воспользоваться открытием рынка сельскохозяйственных земель», – считает Сату Кахконен.

«Донетчина – это другая история. Действительно, это преимущественно индустриальная область, для которой найти альтернативные пути развития будет труднее. Мы понимаем, что те части области, где преобладают шахты, потребуют одних подходов, а части с концентрацией промышленности – других. И в любом случае переход к новым экономическим моделям не будет простым. Например, закрытие шахт для этого региона будет иметь существенные социальные последствия, без предварительной работы оно невозможно. Всемирный банк планирует предоставлять правительству техническую помощь, в частности для того, чтобы придумать лучший вариант решения социальных проблем при закрытии шахт», – уточнила директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы.

Она также ответила на вопрос, будет ли Всемирный банк использовать успешный опыт других стран, которые уже осуществили трансформацию угольных регионов, и какой именно. «У нас есть отдельная команда, которая занимается исключительно вопросом трансформации угольных регионов. Они уже провели значительную работу, используя многочисленные примеры других стран, и по сути они уже имеют определенные наработки, основанные именно на успешных кейсах подобных трансформаций, которые можно реализовать в украинских условиях. Сейчас наша задача – помочь правительству определить правильные направления для реализации этого проекта», – объяснила Кахконен.

Ранее сообщалось, что Кахконен рассказал, каким путем можно восстановить Донбасс и привлечь инвестиции.