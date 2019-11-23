В «ДНР»: В Донецке ищут родителей избитого подростка, найденного в парке

В неподконтрольном украинской власти Донецке в парке найден подросток, которого избили. Об этом сегодня, 23 ноября, пишут пользователи соцсетей.

«Уважаемые родители, у кого ребенок мальчик не вернулся домой, примерно 13-15 лет. Сегодня утром в 8:00 обнаружили избитого, замерзшего и без документов ребенка в Пролетарском районе в парке ДК Горького, скорую вызвали, забрали... Дальнейшее развитие новостей не знаю», – пишут очевидцы.

В комментариях также сообщают, что женщина, которая его нашла и вызвала скорую, написала, что мальчик был избит и замерз, о себе ничего не помнит.