Сопротивление геноциду: В Краматорске открыли выставку, посвященную памяти жертв Голодомора

В Краматорске (Донецкая обл.) открылась выставка «Сопротивление геноцида», посвященная событиям 20-30-х годов ХХ века, которая рассказывает не только о трагических последствиях советско-имперской политики усмирения голодом Украины, а и об отчаянном сопротивлении, которое оказывали крестьяне коллективизации. Об этом сегодня, 23 ноября, сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко, который посетил выставку, в Facebook.

На выставке представлены документы и фотографии из разных уголков Украины, в частности, Донецкой области, где бушевал искусственно созданный большевиками Голодомор – геноцид украинского народа, унесший миллионы жизней. Трагедия, которой нет ни оправдания, ни прощения. «Сегодня в 16:00 пусть каждый зажжет в своем окне свечу. И помнит. Всегда», – написал Кириленко.