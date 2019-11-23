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Верняев завоевал бронзу на этапе Кубка мира

23.11.19 23:44

Звездный украинский гимнаст, уроженец Донецка, Олег Верняев завоевал бронзу на этапе Кубка мира в Котбусе (Германия).

23 ноября прошел первый день финалов. В упражнениях на кольцах украинцы Игорь Радивилов занял седьмое место – 14,366 балла (6,0 сложность + 8,366 исполнение), Ангелина Радивилова стала восьмой в опорном прыжке 13,699 бала, а Диана Варинская осталась в шаге от медали, показав четвертый результат на разновысоких брусьях, – 14,266 балла (6,0 сложность + 8,266 исполнение).

Пока единственную медаль сборной принес Верняев. На коне украинец набрал 14,866 балла (6,6 сложность + 8,266 исполнение).

24 ноября состоятся еще пять финалов. У мужчин: опорный прыжок (Радивилов), брусья (Верняев, Пахнюк) и перекладина. У женщин: бревно (Бачинская, Варинская) и вольные упражнения (Бачинская, Радивилова). Отметим, что Радивилов идет на первом месте в общем зачете Кубка мира в опорном прыжке.

Источник: Хsport.ua

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