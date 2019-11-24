НВФ не пускают наблюдателей ОБСЕ к видеокамере в Петровском

Команда Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ проводила наблюдение на участке разведения сил и средств в Петровском (Донецкая обл.). Об этом говорится в отчете Миссии.

Отмечается, что наблюдателям не удалось попасть к месту размещения камеры СММ в Петровском, поскольку участок был огражден бело-красной лентой.

«Наблюдатели видели не менее 5 рабочих из неподконтрольных правительству районов, которые работали на тракторе, двигавшимся с востока на запад вдоль линии траншей (по сообщениям, закапывая траншеи) в северо-восточной части участка разведения в районе н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка)», – говорится в сообщении.

Кроме того, патрулируя в н. п. Богдановка (подконтрольный правительству, 41 км к юго-западу от

Донецка), наблюдатели видели 9 транспортных средств и 1 экскаватор (по оценке, принадлежали Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям), которые направлялись с участка западнее Богдановки в сторону н. п. Викторовка (неподконтрольный правительству, 42 км к юго-западу от Донецка).