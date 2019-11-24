На Донетчине посчитали переселенцев: Сколько и где зарегистрировано

В Донецкой области по состоянию на 21 ноября официально зарегистрировано 502 тыс. 267 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
«По состоянию на 21.11.2019 на территории Донецкой области учтено 425 999 семей и 502 267 лиц, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.
Из них:
- лица трудоспособного возраста – 111 154;
- дети – 62 636;
- лица с инвалидностью – 17 538;
- пенсионеры – 310 939.
Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 97 956 человек. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:
- Волновахский район – 53 060;
- Краматорск – 48 395;
- Славянск – 40 156;
- Лиман (до переименования – Красный Лиман) – 23 641;
- Константиновка – 23 485;
- Марьинский район – 20 766;
- Бахмут (до переименования – Артемовск) – 18 487;
- Мирноград (до переименования – Димитров) – 16 372;
- Селидово – 16 347.
Напомним, в Украине по состоянию на 18 ноября учтены 1 млн 422 тыс. 226 переселенцев из Донбасса и Крыма.
По материалам Донецкой областной военно-гражданской администрации