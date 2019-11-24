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На Донетчине посчитали переселенцев: Сколько и где зарегистрировано

24.11.19 12:42
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Донецкой области по состоянию на 21 ноября официально зарегистрировано 502 тыс. 267 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

«По состоянию на 21.11.2019 на территории Донецкой области учтено 425 999 семей и 502 267 лиц, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.

Из них:

  • лица трудоспособного возраста – 111 154;
  • дети – 62 636;
  • лица с инвалидностью – 17 538;
  • пенсионеры – 310 939.

Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 97 956 человек. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:

  • Волновахский район – 53 060;
  • Краматорск – 48 395;
  • Славянск – 40 156;
  • Лиман (до переименования – Красный Лиман) – 23 641;
  • Константиновка – 23 485;
  • Марьинский район – 20 766;
  • Бахмут (до переименования – Артемовск) – 18 487;
  • Мирноград (до переименования – Димитров) – 16 372;
  • Селидово – 16 347.

Напомним, в Украине по состоянию на 18 ноября учтены 1 млн 422 тыс. 226 переселенцев из Донбасса и Крыма.

По материалам Донецкой областной военно-гражданской администрации

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