На Донетчине посчитали переселенцев: Сколько и где зарегистрировано

В Донецкой области по состоянию на 21 ноября официально зарегистрировано 502 тыс. 267 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

«По состоянию на 21.11.2019 на территории Донецкой области учтено 425 999 семей и 502 267 лиц, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.

Из них:

лица трудоспособного возраста – 111 154;

дети – 62 636;

лица с инвалидностью – 17 538;

пенсионеры – 310 939.

Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 97 956 человек. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:

Волновахский район – 53 060;

Краматорск – 48 395;

Славянск – 40 156;

Лиман (до переименования – Красный Лиман) – 23 641;

Константиновка – 23 485;

Марьинский район – 20 766;

Бахмут (до переименования – Артемовск) – 18 487;

Мирноград (до переименования – Димитров) – 16 372;

Селидово – 16 347.

Напомним, в Украине по состоянию на 18 ноября учтены 1 млн 422 тыс. 226 переселенцев из Донбасса и Крыма.

По материалам Донецкой областной военно-гражданской администрации