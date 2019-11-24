Волонтер показал населенные пункты на Луганщине, где произошло разведение войск (Фото)

В прифронтовых населенных пунктах Луганской области Катериновка, Золотое-4 и хутор Вольный (участок разведения сил и средств №2) волонтеры продолжают оказывать помощь мирным жителям. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

На днях он посетил данные населенные пункты. «Благодаря помощи Гуманитарной миссии "Пролиска" мирным жителям данных населенных пунктов продолжает оказываться помощь материалами для экстренных ремонтов жилья, помощь в восстановлении инфраструктуры, индивидуальная финансовая помощь в сфере защиты, социальное сопровождение в восстановлении документов и установлении инвалидности, помощь жертвам мин и взрывоопасных пережитков войны», – рассказал Евгений Каплин.

Фото: Facebook / Евгений Каплин

Напомним, 29 октября в Золотом началось разведение сил и средств, которое завершили 1 ноября.