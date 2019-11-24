Ситуация в пунктах пропуска утром 24 ноября: Движение хорошее

Сегодня утром, 24 ноября, контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

Государственная пограничная служба Украины не представила свою традиционную утреннюю сводку по положению дел на украинских КПВВ.

По данным очевидцев ситуация на пунктах пропуска на линии разграничения следующая:

КПВВ «Майорское» (Горловка, «ДНР»):

Николай: «8:11. Майорск из Украины 20 авто перед таможней. На 9:07 по местному»;

Приходько: « 8:34. КПВВ "Горловка". По состоянию на 9:10 (мск) на пункте пропуска 170 автомобилей, 32 автобусов и микроавтобусов, до 240 человек пешей очереди».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Sharap: «5:27. На Каргиле общая наверху моста, льготная не доходит до моста».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Дмитрий: «5:22. Основная машин 70. Еленовка»;

Коля: «7:10. Еленовка из Донецка 50-60»;

Олег: «8:17. Еленовка в сторону Украины хорошее движение. До вагончиков очереди почти нет»;

Анастасия: «8:25. Новотроицкое на Донецк сразу на проверку»;

Анастасия: «8:36. Еленовке на Донецк машин 20-30».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР») и КПВВ «Станица Луганская» очевидцы на данный момент не сообщают.