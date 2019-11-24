Ситуация в пунктах пропуска утром 24 ноября: Движение хорошее

Сегодня утром, 24 ноября, контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
Государственная пограничная служба Украины не представила свою традиционную утреннюю сводку по положению дел на украинских КПВВ.
По данным очевидцев ситуация на пунктах пропуска на линии разграничения следующая:
КПВВ «Майорское» (Горловка, «ДНР»):
- Николай: «8:11. Майорск из Украины 20 авто перед таможней. На 9:07 по местному»;
- Приходько: « 8:34. КПВВ "Горловка". По состоянию на 9:10 (мск) на пункте пропуска 170 автомобилей, 32 автобусов и микроавтобусов, до 240 человек пешей очереди».
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
- Sharap: «5:27. На Каргиле общая наверху моста, льготная не доходит до моста».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
- Дмитрий: «5:22. Основная машин 70. Еленовка»;
- Коля: «7:10. Еленовка из Донецка 50-60»;
- Олег: «8:17. Еленовка в сторону Украины хорошее движение. До вагончиков очереди почти нет»;
- Анастасия: «8:25. Новотроицкое на Донецк сразу на проверку»;
- Анастасия: «8:36. Еленовке на Донецк машин 20-30».
О ситуации на КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР») и КПВВ «Станица Луганская» очевидцы на данный момент не сообщают.