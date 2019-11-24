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Сводка из зоны ООС за 23 ноября: Версии сторон конфликта

24.11.19 09:07
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования (НВФ) 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно. Потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие обстрелов не было. Об этом сегодня, 24 ноября, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Три обстрела позиций ООС зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север»:

  • у населенного пункта Пивденное – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 5 обстрелов:

  • дважды у Песок – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
  • два раза вблизи Водяного – из автоматических гранатометов, стрелкового оружия и РПГ;
  • неподалеку Верхнеторецкого – из крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов.

С начала этих суток НВФ, из крупнокалиберных пулеметов, вели прицельный огонь в районе Тарамчука. Обстрел продолжался более получаса. Потерь стороны не зафиксировано.

В «ДНР» сообщили о 12 нарушения режима прекращения огня. В зоне обстрела оказались Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина), Ясиноватая, Спартак, Жабичево, Донецк (Вольво-центр, мкр-н Октябрьский), Старомихайловка, Александровка, Докучаевск, Крутая Балка, Пикузы (до переименования Коминтерново). Применялись минометы 120 мм и 82 мм, БМП/БТР, зенитные установки, РПГ/СПГ, АГС , крупнокалиберное стрелковое оружие и стрелковое оружие.

В «ЛНР» на данный момент об обстрелах не сообщают.

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