Мужчина пытался провезти из «ДНР» сигареты на почти полмиллиона гривен (Фото)

На контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Новотроицкое» (Донецкая обл.) при попытке пересечения линии разграничения выявили очередного табачного «бизнесмена». Об этом сегодня, 24 ноября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

Так, на КПВВ «Новотроицкое» на въезд с временно неподконтрольной украинской власти территории по маршруту Еленовка-Волноваха прибыл гражданин 2000 года рождения за рулем автомобиля марки «MERCEDES». «Во время работы совместной досмотровой группы представителей Государственной фискальной службы и пограничников, в специально оборудованном тайнике (двойной нише стенки) выявлено 19 ящиков (9500 пачек) сигарет "Marlboro" без акциза. Предварительная сумма оценки табачных изделий составила около 475 500 грн», – говорится в сообщении.

ГФС Украины в связи с этим подготовлено сообщение об уголовном правонарушении по ст. 204 УК «Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров».

Фото: пресс-центр штаба ООС

«Комментировать свои действия мужчина отказался, однако и без объяснений понятно, что перевозил он сигареты в таком количестве явно не для личного пользования, поэтому объяснять свои действия компетентным органам ему все же придется», – резюмируется сообщение.