На Донбассе около 20 тысяч детей подвергаются риску из-за войны, – представитель омбудсмена

На территориях Донецкой и Луганской областей почти 20 тыс. детей, которые учатся в школах в зоне достижения обстрелов и на линии разграничения, подвергаются риску из-за вооруженного конфликта. Об этом заявила представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по соблюдению прав ребенка и семьи Аксана Филипишина, передает «Укринформ».

«Если говорить об определенных цифрах и детях, подвергающихся риску, то по состоянию на 2019 год, например, говорим об опасности в образовательном процессе, по нашим данным, по той информации, которую предоставили нам гражданские военные администрации в Донецкой и Луганской областях, в Донецкой области в зоне достижения обстрелов было расположено 119 учебных заведений, в которых обучается более 12 тыс. детей. В Луганской области на линии соприкосновения находится 66 учебных заведений, в которых обучается более 8 тыс. детей. Я говорю о стороне, подконтрольной правительству Украины», – сказала Филипишина.

Также она сообщила об отсутствии информации о количестве подобных учебных заведений, расположенных по другую сторону линии разграничения, и детей, которые в них учатся.

Напомним, по данным ОБСЕ, на Донбассе за последние 5 лет вооруженного конфликта пострадали более 700 учебных заведений. С начала 2019 года в Донецкой и Луганской областях в результате боевых действий были повреждены 11 школ и 3 детских сада. По данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ/UNICEF), на Донбассе с начала 2019 года в 4 раза участились атаки на школы по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, что вызывает психологические травмы у учеников и подвергает их опасности.

Как сообщалось ранее, на Донбассе 446 тысяч детей проживают в 20-километровой зоне по обе стороны от линии разграничения, которая сильно загрязнена минами и другими взрывоопасными пережитками войны, и подвергаются опасности.