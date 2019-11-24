ОБСЕ: На КПП «ДНР» скапливаются до 200 автомобилей и 200 пешеходов

В Донецкой области члены патруля Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ по-прежнему фиксировали длинные очереди на блокпостах незаконных вооруженных формирований вдоль линии соприкосновения. Об этом говорится в отчете Миссии.

Так, на блокпосте в н. п. Еленовка (неподконтрольный правительству, 23 км к юго-западу от Донецка) наблюдатели видели, что в очереди на въезд и вход в подконтрольные правительству районы ожидали более 200 пешеходов и примерно 200 автомобилей, а в противоположном направлении ожидали примерно 20 автомобилей.

На блокпосте на автодороге H15, расположенном к востоку от н. п. Кременец (неподконтрольный правительству, 16 км к юго-западу от Донецка), члены патруля Миссии видели 150 автомобилей, стоящих в очереди на въезд в подконтрольные правительству районы, а также около 70 автомобилей и более 100 пешеходов, ожидающих в очереди на проезд и проход в противоположном направлении.