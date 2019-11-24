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В Донецке 30 человек тушили пожар в поле

24.11.19 12:09
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке произошел пожар на открытой площади. Об этом сегодня, 24 ноября, сообщает «МЧС ДНР»

В «ДНР» его назвали «социально значимым» и присвоили повышенный номер вызова.

«Донецк, Кировский р-н, ул. Морская – пожар. Пожаром уничтожены сухая трава, камыш на площади 3000 кв м», – говорится в сообщении.

Пожар тушили 7 единиц техники, 30 человек личного состава.

Кроме того, в Пролетарском районе города на ул. Орехова, загорелась квартира в четырехквартирном одноэтажном жилом доме. В результате пожара погибла женщина 1952 г.р. и пострадал мужчина 1982 г.р., который госпитализирован в лечебное учреждение.

Пожаром уничтожены мебель и вещи б/у на площади 12 кв м.

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