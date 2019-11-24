В Донецкой области трое детей отравились природным газом

В Донецкой области из частного жилого дома были госпитализированы трое детей с диагнозом острое отравление природным газом средней степени тяжести. Об этом сегодня, 24 ноября, сообщает ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.

ЧП произошло в селе Калиновка, Волновахского района Донецкой области.

Троих детей: 2006 года, 2015 года и 2016 рождения госпитализировали в ГБ №3 города Мариуполь с диагнозом острое отравление природным газом средней степени тяжести (состояние средней тяжести).

Дети попали в больницу из одного из частных жилых домов.

Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.