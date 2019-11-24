Пересечение линии разграничения на Донбассе: Люди назвали причины, длительность, что беспокоит (Инфографика)

На Донбассе количество пересечений через линию разграничения выросло на 54 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с прошлым годом (октябрь 2018 года), количество пересечений уменьшилось на 6 тыс. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в мониторинговом отчете «Пересечение линии соприкосновения через КПВВ»* за октябрь 2019 года Благотворительного фонда «Право на захист» («Право на защиту»), опубликованном на сайте организации.

Согласно отчету, 62% респондентов были старше 60 лет. Большинство респондентов составили женщины – 65%.

По данным правозащитников, самой главной причиной пересечения линии разграничения у жителей подконтрольной территории является посещение родственников, а у жителей временно неподконтрольной украинской власти территории – проблемы с пенсией/социальными выплатами:

«Соотношение факторов беспокойства респондентов осталось неизменным. Впрочем, доля респондентов, которые не испытывали беспокойство относительно пересечения линии разграничения, резко возросла на всех КПВВ, кроме КПВВ "Новотроицкое"», – отмечается в отчете.

Так, доля респондентов, обеспокоенных длинными очередями существенно снизилась на КПВВ «Станица Луганская» (на 26%), «Майорское» (18%) и «Марьинка» (17%).

Что касается других факторов беспокойства и длительности пересечения, то правозащитники представили инфографику:

Напомним, в течение октября линию разграничения на Донбассе в обоих направлениях пересекли 1 млн 233 тыс. 600 человек. Из них через КПВВ в Донецкой области – 903 тыс. 600 человек, через КПВВ «Станица Луганская» – 330 тыс. человек.

* В основу отчета положены данные, собранные в течение 49 визитов на 5 КПВВ в октябре 2019 года. Были опрошены 2 352 человека. Отчет содержит информацию, собранную БФ «Право на защиту» в рамках опроса, который регулярно проводится с июня 2017 года. КПВВ расположены в Донецкой («Майорское», «Марьинка», «Гнутово» и «Новотроицкое») и Луганской («Станица Луганская») областях. Опрос является частью мониторинга нарушения прав населения, пострадавшего от конфликта.