Машин мало: Ситуация в пунктах пропуска днем 24 ноября

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 24 ноября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Руслан: «12:06. Немного машин на Каргиле. Льготка машин 10, обычная 40»;

Анатолий: «13:34. Каргил из Донецка 27 льготы, 70 обшей»;

Анатолий: «13:56. Каргил на Донецк 40 основная, льготы нет».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Максим: «11:38. В 10:00 было машин 30 на Еленовке на въезд в Донецк»;

Максим: «12:07. Еленовка в сторону Украины 5 машин»;

Жанна: «12:10. На Еленовке в сторону Украины никого»;

Мария: «12:27. Еленовка на выезд из Донецка 10 машин»;

Олег: «12:30. Еленовка в Донецк очередь до сигаретного ларька»;

Павел: «13:13. Только подъехали на Еленовку в Украину. До полиции 30-35 машин. Были на Каргиле, основная на Украину до моста»;

Кот: «13:17. Очередь на Еленовке в Донецк за +-30 мин движется на 20 машин»;

Галина: «13:41. Сегодня машин мало, дорога в Волноваху и обратно вместе с проездом из Макеевки составила 6 часов, движение хорошее, ребята на блокпостах хорошие, всегда бы так! Одевайтесь потеплее, ветер, холодно»;

Ирина: «14:07. Еленовка на выезд, примерно 40 машин (20 до, 20 после)».

О ситуации на КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»), КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР») и КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.