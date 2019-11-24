Пропуск в зону ООС: Люди пожаловались на проблему при пересечении линии разграничения

В базе данных Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) возникла ошибка, которая повредила данные за июнь и июль касаемо разрешений на пересечение линии разграничения (пропусков в зону АТО/ООС). Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в мониторинговом отчете «Пересечение линии соприкосновения через КПВВ»* за октябрь 2019 года Благотворительного фонда «Право на захист» («Право на защиту»), опубликованном на сайте организации.

Так, по информации правозащитников, лица, которые обращались к представителям Контактной группы (КГ) на КПВВ «Марьинка» (Донецкая обл.) жаловались, что оформляли разрешение на пересечение линии разграничения в начале лета, однако эти разрешения не могут найти в базе данных ГПСУ. «Сообщается, что в базе возникла ошибка, которая повредила данные за июнь и июль. В результате некоторые разрешения не отображаются в базе данных ГПСУ. Таким лицам приходится снова обращаться к представителям КГ», – говорится в отчете.

Напомним, что с 28 марта электронные разрешения (пропуска в зону АТО / ООС) для перемещения через линию разграничения стали бессрочными.

* В основу отчета положены данные, собранные в течение 49 визитов на 5 КПВВ в октябре 2019 года. Были опрошены 2 352 человека. Отчет содержит информацию, собранную БФ «Право на защиту» в рамках опроса, который регулярно проводится с июня 2017 года. КПВВ расположены в Донецкой («Майорское», «Марьинка», «Гнутово» и «Новотроицкое») и Луганской («Станица Луганская») областях. Опрос является частью мониторинга нарушения прав населения, пострадавшего от конфликта.