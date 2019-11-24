Жуткое ДТП в Славянске: 1 человек погиб и 4 пострадали

Сегодня, 24 ноября. В Славянске (Донецкая обл.) на ул. Батюка произошло ДТП. Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.

В результате ДТП погиб 1 человек и 4 пострадавших были госпитализированы в ГБ № 1 г. Славянск со средними травмами тяжести.

Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.

От Главного управления привлекалось 5 человек личного состава и 2 единицы техники.

При этом в социальных сетях уточняют, что столкнулись микроавтобус и VOLKSWAGEN Touareg. Водитель внедорожника с места происшествия скрылся.

Slavyansk: «Сегодня в 4 утра на микрорайоне Артема столкнулись джип и бусик. По данным инсайдеров, один человек погиб, водитель джипа скрылся. Кто в курсе подробностей?»;

Кристина: «Так этот чувак на фольце постоянно по Шевченко гонки устраивал»;

Аnnak: «Почему же водитель джипа смылся. Откуда кто ехал не могу понять? Бус с Лесного, а джип из поворота или как они не разминулись?».

Полиция на данный момент о ДТП не сообщает.