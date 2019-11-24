RU
Все новости

Жуткое ДТП в Славянске: 1 человек погиб и 4 пострадали

24.11.19 15:08
Фото: Скриншот видео Instagram
Фото: Скриншот видео Instagram

Сегодня, 24 ноября. В Славянске (Донецкая обл.) на ул. Батюка произошло ДТП. Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.

В результате ДТП погиб 1 человек и 4 пострадавших были госпитализированы в ГБ № 1 г. Славянск со средними травмами тяжести.

Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.

От Главного управления привлекалось 5 человек личного состава и 2 единицы техники.

При этом в социальных сетях уточняют, что столкнулись микроавтобус и VOLKSWAGEN Touareg. Водитель внедорожника с места происшествия скрылся.

  • Slavyansk: «Сегодня в 4 утра на микрорайоне Артема столкнулись джип и бусик. По данным инсайдеров, один человек погиб, водитель джипа скрылся. Кто в курсе подробностей?»;
  • Кристина: «Так этот чувак на фольце постоянно по Шевченко гонки устраивал»;
  • Аnnak: «Почему же водитель джипа смылся. Откуда кто ехал не могу понять? Бус с Лесного, а джип из поворота или как они не разминулись?».

Полиция на данный момент о ДТП не сообщает.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2019 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк