Заместитель госсекретаря США призвал Россию выполнять минские договоренности

Улучшение отношений между США и Россией зависит, в частности, от выполнения Москвой минских договоренностей, заявил первый заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Джон Салливан на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Об этом говорится в заявлении Государственного департамента, информирует DW.

«Заместитель госсекретаря Салливан подчеркнул на встрече с главой МИД Лавровым, что улучшение двусторонних отношений зависит от выполнения Москвой положений минских договоренностей, а также – от того, откажется ли она от попыток подорвать наши демократические процессы», – сказано в сообщении.

Сенат рассматривает кандидатуру Салливана на должность посла в Российской Федерации. Комитет по иностранным делам верхней палаты Конгресса уже высказался за его назначение.