Более полутора лет жила в гараже: Переселенке выделили квартиру в Мариуполе

Переселенке из Луганской области Марине Вержбицкой выделили однокомнатную социальную квартиру в Мариуполе. Соответствующее решение приняли депутаты на заседании исполкома городского совета.

Дом Марины в Луганской области разрушен обстрелами, после переезда в Мариуполь семья снимала квартиру. Марина заболела раком, денег на жилье не хватало. Тогда вместе с двумя дочерьми и внуком она поселились в лодочном гараже, где прожили больше года.

В феврале в департаменте по работе с активами женщине отказали в выделении жилья, потому что ей не хватило баллов, которые начисляются в зависимости от жилищной ситуации, количества членов семьи, дохода, наличия льгот. По этим баллами и определяют очередь.

Теперь заявление пересмотрели. «Марина – переселенка из Луганской области, болеет раком, воспитывает дочь 2001 года рождения», – рассказала членам исполкома об аргументах в пользу выделения женщине квартиры директор департамента по работе с активами Светлана Штенда.

Так, женщине выделили квартиру на улице Менделеева.

Сейчас в очереди на жилье в Мариуполе стоят 850 переселенцев.

Источник: Depo.ua