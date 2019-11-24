В зоне ООС изъяли 5120 бутылок спиртного с поддельными марками акцизного налога (Фото)

Оперативными сотрудниками Государственной фискальной службы из состава Объединенных сил было установлено, что в торговой сети Луганской области осуществляется реализация ликеро-водочных напитков с марками акцизного налога с признаками подделки. Об этом сегодня, 24 ноября, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

«На основании постановления следственного судьи Северодонецкого городского суда, в рамках уголовного производства по ч.1 ст.204 УК Украины «Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров», на одном из оптовых складов Старобельска, проведен обыск», – говорится в сообщении.

Отмечается, что из незаконного оборота изъято 5120 бутылок ликероводочных изделий общим объемом 1705 литров маркированных знаками акцизного налога с признаками подделки. Ориентировочная стоимость изъятых алкогольных изделий составляет более 300 тыс. гривен.

Незаконное приобретение с целью сбыта или хранение с этой целью, а также сбыт незаконно изготовленных алкогольных напитков или других подакцизных товаров, за квалифицирующими признаками ч.1 ст.204 УК Украины, наказывается штрафом от пятисот до тысячи пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет, с конфискацией незаконно изготовленной продукции и оборудования для ее изготовления.

Продолжается досудебное следствие.