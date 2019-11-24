Пенсии переселенцев: Как вернуть выплату, получить компенсацию и взыскать инфляционные потери

В Украине практика лишения пенсий переселенцев приобретает все большие масштабы. В силу своего возраста и состояния здоровья большинство из них не способны преодолевать неблагоприятные ситуации и нуждаются в помощи. А пенсия является единственным источником их существования. Переселенцам массово прекращают выплаты пенсий по основаниям, не предусмотренным Законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». О том, как в нынешних условиях и нормам законодательства переселенцам можно вернуть выплаты пенсий, рассказала управляющий партнер адвокатского объединения Людмила Кабанец.

По ее словам, систематические нарушения прав переселенцев на пенсионное обеспечение приводят к возникновению ряда судебных споров между ВПЛ и органами Пенсионного фонда Украины (ПФУ), о восстановлении нарушенных прав переселенцев.

Для восстановления своих прав, адвокат рекомендует переселенцам действовать по следующему алгоритму:

Оформить письменное обращение в органы ПФУ с соответствующим требованием о восстановлении и выплате задолженности по пенсии.

Обжаловать действия или бездействие органов ПФУ в административном суде.

Предъявить к принудительному исполнению соответствующие решения судов.

Правозащитница уточнила, что на сегодня в Украине сложилась положительная судебная практика по восстановлению выплаты пенсий и взыскании начисленной, но не выплаченной задолженности. Например, 3 мая 2018 года Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда принял решение в образцовом деле о прекращении выплаты пенсий в пользу переселенца.

Однако, бывают случаи, когдасредства все же не выплачиваются. «Судебное решение о восстановлении пенсионных выплат и обязательства выплаты задолженности по пенсии может в течение длительного времени не выполняться. В таком случае пенсионер несет инфляционные потери от обесценения средств, принадлежащих ему, и лишен возможности получить дополнительную прибыль из этих средств», – отмечает Людмила Кабанец.

Так, для того, чтобы получить компенсацию инфляционных потерь, применяются несколько вариантов действий.

Вариант 1 . При обращении в ПФУ по восстановлению выплаты пенсии необходимо выдвинуть требование о начислении и выплате компенсации.

Сумма этой компенсации исчисляется путем умножения суммы начисленного, но не выплаченного гражданину дохода за соответствующий месяц (после удержания налогов и обязательных платежей) на индекс инфляции в период невыплаты дохода (инфляция месяца, за который выплачивается доход, во внимание не принимается).

В дальнейшем это требование включается в исковые требования при обжаловании действий или бездействия органов ПФУ. «Таким образом, есть возможность компенсировать инфляционные потери с момента прекращения выплат пенсии до даты принятия судебного решения», – объясняет адвокат.

Вариант 2 . В случае просрочки выплаты долга должник по требованию кредитора обязан также покрыть инфляционные потери за все время просрочки. А также выплатить 3% годовых от просроченной суммы. «Решение о возобновлении выплаты пенсии и выплаты задолженности подтверждает, что между пенсионером и органом ПФУ возникает денежное обязательство. Поэтому пенсионер имеет право взыскать с Пенсионного фонда инфляционные потери и дополнительные проценты», – поясняет правозащитница.

Для этого необходимо обратиться в орган ПФУ с иском о взыскании инфляционных потерь и 3% годовых за несвоевременное исполнение решения суда. Его можно подать в первые 3 года с момента как решение суда о выплате задолженности вступает в силу. Иначе ПФУ может выдвинуть ходатайство об исковой давности и выплатить инфляционные потери не за весь период задержки, а только за 3 года.

Также адвокат рассказала, каким образом удастся взыскать инфляционные потери и 3% годовых за все время неисполнение решения суда. В таком случае переселенец должен предъявить этот иск в течение 3 лет с момента вступления решения в силу, не дожидаясь самого исполнения. И заявить такие требования:

взыскать с органа ПФУ инфляционные потери и 3% годовых за неисполнение решения суда,

указать о начислении соответствующих процентов и инфляционных потерь с момента принятия решения до момента исполнения денежного обязательства.

В таком случае начисления инфляционных потерь и дополнительных процентов осуществляет исполнитель. И гражданин получает возмещение за все время выполнения органом ПФУ решение суда о выплате пенсии.

Вариант 3 . Если решение суда о взыскании пенсионных выплат находится на исполнении в органах казначейства, перечисление средств пенсионеру осуществляется в течение 3 месяцев.

Если за этот период не произошло перечисление средств, пенсионеру выплачивается компенсация объемом 3% годовых от неуплаченной суммы средств. Компенсация начисляется Государственной казначейской службой Украины.

Для получения компенсации пенсионеру нужно после выполнения решения суда обратиться в Государственную казначейскую службу Украины с просьбой провести начисление и выплату 3% годовых. В случае отказа – обжаловать такие действия к административному суду.

Вариант 4 . Судебные решения, вступившие в силу, являются обязательными для выполнения всеми органами государственной власти, физическими и юридическими лицами на всей территории Украины. Суд может обязать ответчика, не в пользу которого принято судебное решение, подать в установленный судом срок отчет об исполнении судебного решения.

Поэтому к исковым требованиям в административных спорах с органами государственной власти следует включать требование об установлении судебного контроля. Путем представления органами государственной власти в установленный судом срок отчета об исполнении судебного решения. «По результатам рассмотрения отчета должника о выполнении решения суда или в случае непредставления такого отчета судья своим постановлением может установить новый срок представления отчета. И наложить на руководителя должника, ответственного за выполнение решения, штраф в сумме от 20 до 40 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Сумма штрафа в 2019 году составляет от 38 420 грн до 76 840 грн. Половина суммы штрафа взыскивается в пользу истца (пенсионера), другая половина – в Государственный бюджет Украины», – рассказала Людмила Кабанец.

Таким образом, резюмирует адвокат, пенсионеры, которым прекратили выплачивать пенсию, имеют правовую возможность:

получить компенсацию потери части доходов в связи с нарушением сроков выплаты пенсии;

взыскать с органа ПФУ инфляционные потери за все время выполнения решения суда;

взыскать 3% годовых от суммы, подлежавшей выплате на основании решения суда.

Источник: Закон і Бізнес