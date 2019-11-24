Пьяный водитель протаранил светофор и дерево в Северодонецке (Фото)

Сегодня, 24 ноября, в Северодонецке нетрезвый водитель на своем автомобиле столкнулся со светофором и деревом. Об этом сообщает отдел коммуникации Патрульной полиции Луганской области.

Так, авария произошла утром на перекрестке улиц Курчатова и Вилесова. «Водитель Mercedes не выбрал безопасную скорость и при повороте налево не справился с управлением. Выехав за пределы проезжей части, столкнулся сначала со светофорной опорой, а потом с деревом», – говорится в сообщении.

При проведении освидетельствования на состояние опьянения в организме 27-летнего водителя полицейские обнаружили 1,23 промилле алкоголя, что более чем в 6 раз превышает норму.

От патрульных нарушитель получил сразу два протокола: за управление в состоянии опьянения и за нарушение ПДД, что привело к ДТП.

«Результат поездки – ремонт автомобиля и более 10 тыс. грн штрафа. К счастью, никто из пассажиров, пешеходов и других участников дорожного движения вследствие ДТП не пострадал», – резюмируется сообщение.