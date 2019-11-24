Представитель омбудсмена рассказал командующему ООС о ситуации с нарушением прав человека на Донбассе

Сегодня, 24 ноября, представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский провел рабочую встречу с командующим штабом операции Объединенных сил (ООС) генерал-лейтенантом Владимиром Кравченко. Об этом Лисянский сообщил на своей странице в Facebook.

«В ходе встречи я проинформировал командующего о ситуации с нарушением прав человека в Луганской и Донецкой областях (в том числе и оккупированной территории), акцентировал внимание на необходимости постоянного доступа сотрудников регионального представительства Офис омбудсмена Украины в населенные пункты расположенные близко к линии разграничения военного конфликта (красная зона безопасности), с целью оперативной работы по защите прав человека в данных населенных пунктах», – написал он.

По словам Лисянского, также был поднят вопрос о проблеме доступа к специализированной медицинской помощи жителей прифронтовых населенных пунктов. «Командующий сообщил, что сотрудники службы Военно-гражданского сотрудничества совместно с органами местной власти активно занимаются этой проблемой. Договорились о совместных действиях направленных на защиту и продвижение прав человека в Луганской и Донецкой областях», – резюмировал представитель омбудсмена.