На Луганщине никто не захотел воспользоваться программой «Доступное жилье» в 2019 году

Луганская область получила дополнительные 15 млн грн на продолжение программы «Доступное жилье». Однако, деньги придется вернуть в государственный бюджет. Об этом сообщила директор регионального управления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству (Госмолодежьжилье) Инесса Киреева.

По ее словам, сейчас в области действуют 6 льготных государственных и региональных программ, по которым можно купить жилье. «Есть три областные программы. Программа обеспечения молодежи жильем, программа для АТОшников и программа для переселенцев. В этом году из областного бюджета выделили 3 миллиона. Были приобретены 5 квартир для переселенцев. По программе для молодежи было выделено чуть больше 700 тысяч. Были приобретены 2 квартиры. Для участников АТО в этом году финансирования не было вообще», – сказала Киреева.

Она уточнила, что полученные на продолжение программы «Доступное жилье» деньги – всего это 20 млн грн – придется вернуть в госбюджет. «В этом году, к сожалению, из 81 человека, которые являются кандидатами в этой программе, не захотел никто воспользоваться этой программой. У кого-то личные обстоятельства, у кого нет денег на личный вклад. Мы обратились в городской совет в 2018 году. Приняли дополнительную программу для финансирования 25% личного взноса. Ни в 2018 году, ни в 2019 году эта программа из городского бюджета не была профинансирована», – рассказала директор Луганского регионального управления Госмолодежьжилья.

Напомним, изменениями в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2019 год» увеличен на 300 млн грн объем финансирования по программе «Доступное жилье» и предусмотрено дополнительно 200 млн грн на финансирование новой бюджетной программы, направляемой на предоставление долгосрочных ипотечных кредитов на приобретение жилья ВПЛ, участникам антитеррористической операции и/или участникам проведения операции Объединенных сил.

Как сообщалось ранее, в реестре кандидатов на кредитование по программе «Доступное жилье» по состоянию на 1 сентября находились 8 225 семей переселенцев и 1 911 – участников АТО.

Источник: ТК «UA:Донбасс»