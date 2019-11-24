Люди проходили мимо: На КПП «Александровка» женщина потеряла сознание и умерла

На «республиканском КПП «Александровка (Каргил)» женщина потеряла сознание. Об этом в социальной сети сегодня, 24 ноября, сообщила жительница Донецка Людмила.

«23 ноября между 12:00 и 13:30 потеряла сознание женщина (похоже на инсульт) после перехода украинского блокпоста. Я сообщила в МЧС на Каргиле. Кто знает: спасли ее, или бросили там же и она умерла? Меня поразило безразличие людей, которые просто проходили мимо, а машины чуть ли не наезжали на нее. Ребята-перевозчики перенесли ее в огражденную остановку. Кто знает – сообщите, а то как то не по себе...», – написала Людмила.

В комментариях пользователи отмечают, что женщина умерла:

Ирина: «Женщина умерла. Очень жаль, лежала в огражденной остановке. Перевозы сказали, что позвонили ее сыну. Сказали, что это серая зона и что никому ничего не нужно. Вчера она еще лежала там. Мы были на БП около 15:00»;

Лана: «Очень жаль женщину. жила-жила и дожилась. Так умереть в поле на морозе. Под навесом. Издеваются над людьми как хотят. Всем на гетто-днр плевать».

При этом в сегодняшнем сообщении «МЧС ДНР» сообщается, что 23 ноября на данном КПВВ была оказана доврачебная помощь мужчине.

«Спасатели МЧС оказали помощь мужчине 1993 г.р., который в был последующем госпитализирован в лечебное учреждение г. Донецка», – говорится в сообщении.

О смерти женщины не сообщается.