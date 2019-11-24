Характер, сформированный войной: На передовой украинских бойцов живет кот Карабин

В Донецкой области на передовой украинских бойцов живет кот Карабин. Его историю сегодня, 24 ноября, рассказали в благотворительном фонде «Повернись живим» («Вернись живым») на странице организации в Facebook.

«Кот Карабин важно встречает гостей в районе Горловки. Когда-то маленьким котенком его забрали из Донбасса военные 58-й ОМБр. Воспитали Карабина в кота с характером и забрали с собой в ППД. Теперь кот снова на передовой. Он всем своим поведением показывает, что не слишком любит внимание, и короткими перебежками, как разведчик, перебегает из одной комнаты в другую», – говорится в сообщении.

В фонде отмечают, что на самом деле крутой нрав Карабина – «характер, сформированный войной». «Как и люди, животные чувствуют опасность и вздрагивают от разрывов», – уточняется в сообщении.