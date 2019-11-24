Американские сенаторы заверили в дальнейшей поддержке Украины

США будут продолжать поддерживать Украину в борьбе с гибридными угрозами со стороны РФ. Об этом заявили американские сенаторы Тим Кейн (Демократическая партия) и Ангус Кинг (беспартийный) на встрече с министром обороны Украины Андреем Загороднюком в Канаде, сообщила пресс-служба Минобороны.

Сенаторы сказали, что речь идет и о дальнейшем санкционном давлении на РФ, в том числе на трубопровод «Северный поток – 2».

Загороднюк ознакомил политиков с планом реформы Минобороны.

«Том Кейн и Ангус Кинг заверили в полной поддержке Сенатом инициатив украинской стороны и продолжении плодотворного взаимовыгодного сотрудничества», – говорится в сообщении.

Загороднюк с 22-го по 25 ноября будет находиться в Канаде, где участвует в Международном форуме по безопасности в городе Галифакс.