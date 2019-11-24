В Мариуполе начался «Музичний листопад»



В Мариупольской камерной филармонии стартовал IX Международный фестиваль-конкурс юных исполнителей «Музичний листопад».Жюри будет оценивать мастерство 50 юных талантов, которые играют вместе с камерным оркестром «Ренессанс». Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

В состав жюри конкурса вошли выдающиеся деятели искусств, ведущие музыканты, дирижеры, профессора музыкальных ВУЗов. Почетным гостем фестиваля стал профессор фортепиано в Италии, художественный руководитель Международного фестиваля «Сорренто Классик» Паоло Шибилия.

Открыла фестиваль председатель жюри, Народная артистка Украины Лидия Шутко: «Очень много молодых исполнителей хотят приехать и поиграть с мариупольским оркестром на фестивале «Музичний листопад». Конкурс зарекомендовал себя, как начальный этап творческого становления для исполнителей. Очень много его лауреатов уже выросли, поступили в музыкальные заведения страны и за рубежом. Многие, кто начинал на этом фестивале, потом стал лауреатом престижных международных конкурсов. Надеюсь, что сегодняшний конкурс принесет нам много жизнерадостных моментов».

После чего молодые дарования представили совместные номера с оркестром «Ренессанс». Стоит отметить, что основателем конкурса стал его главный дирижер, Заслуженный деятель искусства Украины Василий Крячок. А сам «Музичний листопад» является единственным фестивалем юношеского академического конкурса в Восточном регионе Украины. Его цель – поддержка молодых талантов, духовное возрождение нации, популяризация классической музыки, привлечение молодежи к мировым культурным ценностям.

Уже 25 ноября состоится концерт членов жюри фестиваля-конкурса «Выдающиеся художники искусства», а 26-го – пройдет концерт лауреатов фестиваля с оркестром.