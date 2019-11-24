Для ветеранов войны провели тренинг

В Veteran Hub для психологической реинтеграции ветеранов войны провели тренинг. Об этом сообщает IOM Ukraine

«Пока я служил, люди в мирной жизни продвинулись вперед. А теперь я вернулся – и надо догонять и перегонять ... А как научиться это делать, не уничтожая себя? Нам приходится гораздо больше работать, чтобы достигать тех же результатов, что и у других. Как это делать, чтобы тело тебе не «выставляло счет», как распознать его сигналы, как сохранить физическое и психическое здоровье?», – говорит Тарас, ветеран и один из ведущих трехдневного тренинга.

Участниками тренинга стали ветераны из Киевской, Львовской и Днепропетровской областей. Тренеры – также ветераны. «Вряд меня поймет психолог, который не то, что под пулями не бывал, но даже из кабинета не выходит», – от тех, кто возвращается с востока, можно услышать такие сомнения. Вот почему действенным является подход #РавныйРавному: с побратимами значительно легче найти общий язык, обсудить общие проблемы, достичь взаимопонимания.

О посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР) сейчас говорят много, а о посттравматическое росте – нет. Ведь существует и такой путь: проработать травму, адаптироваться и осознанно использовать приобретенный опыт. «Проблема в том, что по возвращении мы попадаем в насыщенную жизнь, где надо социализироваться, договариваться, быть в ритме, быстро зарабатывать деньги, и на восстановление времени не остается. Однако чем дольше мы находились в состоянии выживания, тем дольше нам надо восстанавливаться, чтобы перейти в состояние жизни», – говорит Тарас.

Ветераны хорошо знают, что такое взаимоподдержка. Она была в окопах, она помогает и в возвращении к мирной жизни.

Тренинг организовал Центр психического здоровья и травматерапии «Интеграция» в рамках финансируемого Европейским Союзом проекта МОМ по реинтеграции ветеранов.