Уполномоченный президента по делам детей попал в ДТП

Уполномоченный президента по делам детей Николай Кулеба попал в ДТП. Об этом сегодня, 24 ноября, сообщается в социальных сетях.

С ним пострадали двое его сыновей – Тимофей и Елисей.

Кулеба сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. Тимофей находится в очень тяжелом состоянии.

«У него травмы разной тяжести, но живой и в сознании, а вот дети находятся в тяжелом состоянии. У Елисея перелом таза, челюсти, ушибы разной степени, Тимофей в коме, врачи борются за жизнь. Только что говорил с друзьями, которые находятся в больнице», – написал в Facebook волонтер Сергей Косяк.

Других подробностей аварии не сообщается.

Кулеба воспитывает четверых детей. Кроме Тимофея и Елисея у него есть также сын Давид и дочка Лия.