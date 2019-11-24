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Стали известны подробности ДТП, в котором тяжело травмировался Кулеба и его дети (Фото)

24.11.19 18:42
Фото: Facebook /Антон Геращенко
Фото: Facebook /Антон Геращенко

Сегодня, 24 ноября, в 13:30 в поселке Чабаны Киево-Святошинского района Киевской области произошло ДТП, в котором пострадал уполномоченный президента по правам детей Николай Кулеба и двое его сыновей. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра МВД Антон Геращенко.

«Житель села Гатное П., 1998 г.р., без постоянного места работы, управляя микроавтобусом Volkswagen, на перекрестке автодороги допустил столкновение с автомобилем Toyota под управлением Николая Кулебы уполномоченного Президента Украины по правам ребенка», – написал он.

Фото: Facebook /Антон Геращенко
Фото: Facebook /Антон Геращенко

По его словам в результате аварии оба водителя и двое пассажиров (из них один ребенок) второго транспортного средства получили телесные повреждения (госпитализирован).

«Нужно помнить, что управление авто, это ответственный процесс, и любые нарушения ПДД могут закончиться плохо для всех участников ДТП. Нельзя отвлекаться от вождения! Нельзя ехать на красный свет светофора», – написал Геращенко.

Как сообщалось ранее, в результате ДТП Кулеба и двое его сыновей получили тяжелые травмы.

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