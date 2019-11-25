Выплаты по больничным, декретным и похоронным. Пора ли беспокоиться?

Несколько дней назад Фонд социального страхования Украины (ФССУ) неожиданно сообщил, что… приостанавливает выплаты застрахованным, в том числе, – по больничным листам и декретным отпускам. Причина? Ужасно банальная...

«20 ноября 2019 года Фондом социального страхования Украины вынужденно приостановлен перевод средств на выплаты материального обеспечения застрахованным лицам. Финансирование временно не производится в связи с окончанием сметных назначений по означенному направлению, утвержденных бюджетом Фонда», – гласило заявление Фонда. Если проще и короче – закончились отпущенные на это деньги.

Дальше в ведомстве пояснили, что в текущем году по состоянию на 20 ноября по заявкам-расчетам уже оплатили 13,573 млрд грн. Это превышает смету на нынешний год по соответствующей статье расходов более чем на 1 млрд грн. А по действующему законодательству Фонд не может финансировать одни направления затрат за счет других.

Конкретно речь шла об общеобязательном государственном социальном страховании в связи с временной утратой трудоспособности. Как известно, по этой статье Фонд предоставляет помощь по временной утрате трудоспособности (проще говоря – «больничные»), включая уход за больным ребенком; помощь по беременности и родам; а также помощь на погребение. Вернее, согласно заявлению, как бы уже и не предоставляет вовсе…

Начало года и проблем

Примечательно, что такому повороту событий никто сильно не удивился. И это, в свою очередь, было не удивительно, учитывая, что происходит с выплатами ФССУ весь нынешний год.

Все началось еще в конце февраля, когда о задержках выплат по больничным листам неожиданно заговорили… переселенцы. Они внезапно оказались довольно серьезно представлены среди получателей страховых выплат от ФССУ. Согласно данным Фонда, в 2018 году ежемесячные страховые выплаты в Украине получали более 208 тыс. человек, из которых более 47 тыс. были как раз внутренне перемещенные лица (ВПЛ).

Многие из них, наученные горьким опытом «экономии» правительством бюджетных средств на социальных и пенсионных выплатах переселенцам, опасались, что выплаты по больничным листам и прочие выплаты Фонда может постичь та же участь.

В марте нынешнего года процесс этот принял массовый характер. Причем, к этому времени оказалось, что все происходящее в полной мере касается выплат помощи по беременности и родам, а также декретных.

Интересно, что все это происходило на весьма специфическом фоне. 12 марта нынешнего года ФССУ сделал довольно интересное заявление. Краткая его суть была в том, что в прошлом 2018 году Фонд в процессе проверки целевого использования средств и предупреждения неправомерных выплат проверил 207,5 тыс. больничных листов. Уровень нарушений, обнаруженных в процессе, заметно превысил… 27%.

«Очень большие нарушения», – резюмировала тогдашний глава Минздрава Ульяна Супрун и пообещала ввести электронные больничные (а также медицинскую карту) еще до конца текущего года. «Нет ли тут связи?», – сразу подумали некоторые.

Задержки и долги

Первое официальное заявление ФССУ по поводу задержки выплат по больничным листам (и прочему) датируется 26 марта. Оно гласило: «В связи с невыполнением в 2018 году плана поступления единого социального взноса и увеличения затрат на материальное обеспечение в связи с ростом среднемесячной зарплаты, возможно продление стандартных сроков перечисления средств».

К середине апреля у Фонда из-за серьезных задержек по выплатам образовались не менее серьезные долги. «Получила объяснение у и. о. директора исполнительной дирекции Фонда социального страхования Сергея Нестерова относительно сложившихся обстоятельств с выплатой застрахованным лицам материального обеспечения. Выяснилось, что на 13 апреля долг Фонда только по выплате пособия по временной нетрудоспособности составляет 1,6 млрд грн, а срок задержки – 27 календарных дней», – заявила в середине апреля уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Тогда она и сказала свою знаменитую фразу об угрозе того, что «в сентябре страховые выплаты могут вообще прекратиться». Не будет денег на выплаты из-за дефицитного бюджета ФССУ, добавила уполномоченный.

«В данный момент в ФССУ числится 12,7 млн застрахованных лиц. На обязательные по закону выплаты Фонд имеет около 22 млрд грн. Но этой суммы не хватает и сейчас Фонд находится в катастрофической ситуации. Дефицит составляет около 2 млрд грн», – как бы подтвердил ее тезис в конце мая нынешнего года председатель Общественного совета ФССУ Владимир Петровский.

В июне все стало еще интереснее. В начале месяца Федерация профсоюзов Украины распространила заявление, в котором потребовала немедленно начать исправление финансовой ситуации в ФССУ. «По выплатам застрахованным лицам по временной нетрудоспособности, а также беременности и родам уже на сегодня образовалась двухмесячная задолженность, которая и дальше будет расти и по прогнозным расчетам Фонда в 2019 году составит 2,9 млрд грн», – объяснили свои действия профсоюзы.

И т.д., и т.д.

Кого зацепит сильнее всех?

Поэтому, когда 20 ноября Фонд заявил о прекращении соответствующих выплат, его действия как бы вполне укладывались в определенную канву предыдущих событий. Как уже говорилось, Людмила Денисова «обещала» что-то подобное еще в сентябре. А тут уже ноябрь…

В любом случае, услышав о приостановке выплат, многие украинцы серьезно занервничали. И как-то особенно они занервничали в регионах, которые являются крупными «клиентами» ФССУ и по размерам выплат, и по количеству людей, получающих помощь.

Статьи, по которым Фонд 20 ноября заявил о прекращении выплат, довольно весомые. По ним, согласно данным ФССУ, за 9 месяцев текущего года Фондом принято к финансированию выплат для более чем для 1,9 млн. украинцев на общую сумму 10,6 млрд грн. Из этой суммы 67,7% (или почти 7,18 млрд грн) пришлось на помощь по временной нетрудоспособности, 32% (или почти 3,39 млрд грн) – на помощь по беременности и родам и 0,3% (или 33,6 млн грн) – помощь на похороны.

Наибольшее финансирование по этим статьям, естественно получила столица – 22,8%, а также следующие области: Днепропетровская – 10,5%, Львовская – 7%, Харьковская – 5,9% и Донецкая – 5,7%. Здесь люди болеют и умирают (реже – рождаются) чаще, чем в других областях Украины. Ну, если верить выплатам.

«Скромное» пятое место Донецкой области в данной позиции, не мешает ей занимать лидирующие позиции так сказать «в общем зачете». Регион уверенно лидирует по количеству людей (или членов их семей), которым ФССУ производит страховые выплаты. Таких в Донецкой области – 43 668 чел. И это, не считая неподконтрольных территорий. В лидерах регион и по сумме страховых выплат, произведенных Фондом, с результатом чуть более чем 1,5 млрд грн за январь-сентябрь нынешнего года. Это около 15% все выплат. В этом плане регион лишь чуть уступает Днепропетровской области, которая на первом месте по этому показателю.

Примечательно, что эти же области – Донецкая и Днепропетровская – уверенно лидируют и по количеству выплат помощи на погребение. На Днепропетровскую область приходится 23,8% всех выплат по этой статье, на Донецкую – 23,6%.

Словом, остановка выплат Фондом социального страхования своими «осколками» потенциально задевала Донецкую область гораздо сильнее многих других регионов Украины.

Опять экономия?

На заявление Фонда об этой приостановке оперативно отреагировали в Министерстве социальной политики (которому подчинен ФССУ). «Каждый день в Фонд социального страхования поступает от 60 до 250 млн грн. 20 ноября на счетах Фонда было 429 млн грн, а на 21 ноября – уже 550 млн грн. То есть деньги у них есть», – заявил заместитель министра социальной политики Олег Коваль.

«Социальные выплаты незаконно приостановил Евгений Баженков, который решением Печерского суда Киева на прошлой неделе был восстановлен в должности руководителя Фонда социального страхования. Он не имел права принимать решение о приостановлении выплат, поскольку бюджетные вопросы решаются правлением Фонда, а правление Фонда не собиралось, поэтому никакие решения по приостановлению выплат не принимались. Минсоцполитики обещает, что как можно скорее разрешит эту ситуацию и гарантирует возобновление выплат», – официально заявили в министерстве.

На это в ФССУ заявили, что выплаты по данным статьям 20 ноября таки действительно были вынуждены остановить, т.к. финансирование на данную статью расходов Фонда исчерпано. А для возобновления выплат нужно, чтобы Минсоцполитики подало, а правительство – утвердило изменения в бюджет ФССУ. А правление Фонда соберется 26 ноября как раз по поводу «критической ситуации с выплатами». А пока директор исполнительной дирекции Фонда Евгений Баженков распорядился с 21 ноября возобновить выплаты в полном объеме под свою личную ответственность.

Как долго все это продлится (включая личную ответственность) и как в конце концов отразится на выплатах и сроках вообще, пока совершенно не понятно. Эксперты не видят ничего хорошего в том, что к финансовым проблемам ФССУ добавились еще и организационные, и юридические. Это не сулит Фонду скорого разрешения его проблем. Со всеми вытекающими для выплат последствиями.

Кроме этого, обращает на себя внимание один момент. Недавно министр Кабмина Дмитрий Дубилет заявил, что планируется ввести электронный учет больничных, что позволит оперативно проверять все листы нетрудоспособности и избавится от фальсификаций, на оплату которых Фонд тратит лишние деньги. Скорее всего, последние два слова – ключевые…