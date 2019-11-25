На Одесский кинофестиваль: Переселенец с ДЦП снимается в главной роли в полнометражном фильме (Фото)

«Аня, напиши о нашем земляке, его зовут Григорий Гришкан. Несмотря на врожденный недуг, он очень интересный человек и невероятно харизматичный. Сейчас Григорий снимается в кино и ему нужна моральная и материальная поддержка общества», – обратилась ко мне знакомая.

Любопытство взяло вверх, и я стала тщательно изучать Facebook-профиль Григория. С главного фото на меня смотрит симпатичный мужчина в очках, одетый в строгий костюм. Погуглив выясняю, что Григорий – уроженец Донетчины, из города Покровск, у него ДЦП. До войны работал в налоговой инспекции в Донецке. Когда началась война, он переехал в Киев. Трудоустроился, не без проблем. Грезит кинематографом и мечтает о карьере актера и о семье…

Григорий Гришкан / Facebook

Бюджетная локация – заброшенное кафе

Свежие посты на страничке Григория в Facebook информируют о том, что недавно стартовали съемки фильма, в котором у мужчины главная роль. «К счастью» – это полнометражная лента, хронометражем чуть более 100 минут. В центре художественной картины – сильный человек, который потерял в жизни все, но, несмотря на проблемы, не сдается и пытается «встать на ноги».

Переписка в соцсети – и через пару часов я уже в Гидропарке Киева. У выхода из метро меня встречает Григорий. Глядя на него, вижу совершенно другого человека, кардинально отличающегося от фотографий в соцсети. А-ля рыбацкая курточка, коричневые штаны, которые были модными лет 20 назад, а на ногах – старенькие, утепленные тапочки. Григорий семенит мелкими шагами, немного подскакивая. «Это я в образе, сегодня (встреча состоялась в пятницу, 22 ноября, – авт.) второй день съемок», – видя мое недоумение, сказал он.

Григорий Гришкан

Пройдя от метро 20 метров, мы сворачиваем с главной аллеи Гидропарка и оказываемся в нелюдимом месте. Тут несколько кафе, в которых когда-то кипела жизнь, а сейчас их двери закрыты для посетителей. Григорий открывает одну из дверей, и мы оказываемся в помещении. Тут барная стойка, столы, стулья, мягкие диваны, камин, а возле него раскиданы палки и сухая листва.

«Гриша, бери веник и подметай», – говорит статный мужчина с длинными волосами, затянутыми в хвост. Это Винсент Меттель, он на съемочной площадке режиссер. А еще по совместительству сценарист и продюсер. «Мы знакомы 3,5 года, с тех пор, когда встретились на съемках короткометражки под названием "Другой" (хронометраж всего 17 минут, на съемки понадобилось 4 дня, – авт.)», – вспоминает Винсент.

Григорий Гришкан на съемочной площадке

«Нас познакомила общая знакомая. Изначально я был настроен очень осторожно, потому что мне не хотелось делать фильм для узкой аудитории. Но когда поговорил с Гришей, увидел его энтузиазм и веру, которая просто зашкаливала, то и сам поверил в эту идею. Поэтому, когда Гриша предложил мне снять полный метр, я не колеблясь, согласился», – добавил режиссер.

Кстати, «Другой» – первый фильм на постсоветском пространстве, в главной роли которого снялся человек с детским церебральным параличом.

Режиссер говорит, что зрителю всегда интересно наблюдать за героем, когда он условно на самом дне. И с этого дна он начинает движение. Тут возможно два варианта: опустить руки и сдаться или победить все жизненные трудности и оказаться на вершине. «Фильм называется "К счастью" и это полностью иллюстрирует главную тему нашей картины. Героя с ДЦП отобрали все – у него нет своего жилья, средств к существованию, и даже толком одежды. И ему в нашей стране необходимо найти работу, чтобы хоть на самом минимуме обеспечивать себя. И при этом не просто выживать, а достойно жить», – отметил Меттель.

Краудфандинг среди друзей и знакомых

В работе над фильмом задействовано 17 человек. Как для полного метра, это очень мало. Дело в том, что кино – недешевое удовольствие, а спонсоров у команды нет. «Для старта мы вложили свои средства и деньги друзей, знакомых и незнакомых. Всего насобирали 7 тыс. долларов. Чтобы реализовать этот проект достойно, чтобы сделать постпродакшн и вывести фильм в кинотеатры, нужно еще столько же. Уверен, что у нас получится сделать качественный продукт с таким минимальным бюджетом», – сказал Винсент.

Команда планирует вложиться в 20 съемочных дней. «Нам необходимо успеть подать заявку на участие в Одесском кинофестивале. Так что в апреле фильм уже будет, и я надеюсь, что после удачного показа в июле в Одессе, мы сразу выпустим фильм в кинопрокат», – забегая на полгода вперед, рассказал режиссер.

На съемочной площадке фильма «К счастью». / Фото: dnews.dn.ua

Полгода поисков и три сотни резюме

В киноленте Григорий Гришкан, по сути, играет самого себя. Он, как и главный герой (которого, кстати, тоже зовут Григорием), одинок, без семьи. Родители Гришкана живут в Покровске, куда неоднократно звали. Но Григорий, как только заходил разговор на эту тему, категорически пресекал: «Я всю жизнь мечтал жить в Киеве, и как бы мне не было тяжело и сложно, я выбрал свой путь и хочу прожить так, как считаю нужным».

«В итоге мама смирилась с моим выбором, а папа даже поддержал мое решение. И прежде, чем переехать в столицу, я решил сначала трудоустроиться. Отправил три сотни резюме. Я не скрывал и всегда говорил, что у меня 2-я группа инвалидности. Но работодатели никак не реагировали на мои попытки достучаться до них. И лишь однажды мне ответили: позвонили, провели со мной собеседование на свободную должность, но потом ждали две недели, чтобы мне отказать», – вспоминает Гришкан.

Но вода камень точит, и упорство Григория наконец-то дало результат. Буквально накануне 2015 года ему в Facebook написал директор одной компании и пригласил на собеседование. «В моем резюме было написано, что за свою работу хочу получать 5 тыс. гривен. Подсчитал, что этих денег мне хватило бы: 2,5 тысячи – на то время стоила аренда комнаты, а на жизнь – остальное, плюс помощь родителей и еще тысяча гривен пенсии по инвалидности. И когда я спросил у руководителя, что вы можете мне предложить, он ответил, что зарплату, которую я указал в резюме, и полная компенсация квартиры. Я был в шоке. Потому что я рассчитывал на одно, а мне предложили в два раза больше. При этом человек не знал меня, не знал мои способности, он просто в меня поверил. Мне тогда казалось, что это сон, сейчас проснусь, и все это исчезнет», – поделился он.

«Если в свое время на жизненном пути мне не встретился мой нынешний начальник, то я бы продолжать рыть землю и искать возможность себя реализовать, чтобы жить достойно», – добавил Гришкан.

С тех пор Григорий работает в этой компании специалистом отдела финансового контроля. Но по секрету мужчина сказал, что уже в скором времени сменит работу. «Недавно участвовал в одном конкурсе в госоргане. Какой – пока не скажу. На одно место претендовало 15 человек. И представляете, этот конкурс выиграл я. Работать в госорганах мне не впервой, еще до войны более двух лет проработал в Донецке в Куйбышевской налоговой инспекции – сначала в организационно-распределительном отделе, а потом в отделе налогового долга. К тому же у меня красный диплом Донецкого национального университета по специальности "Финансы". А общий стаж работы у меня более 16-ти лет», – отметил собеседник.

Часть денег от проката – на благотворительность

Глядя на Григория со стороны, как он вовлечен в съемочный процесс, можно сказать, что он на своем месте. «Перед камерой я кайфую, ведь в этот фильм вкладываю свою душу, свои эмоции, свою энергию. Еще я в предвкушении встречи с великой артисткой Адой Роговцевой. У нее в нашем фильме будет небольшая, но очень ответственная роль», – рассказывает он.

«Не буду раскрывать все секреты, но скажу, что часть средств от проката, определенные процент от каждого проданного билета, отдадим на благотворительность. То есть, чем больше людей посмотрят наш фильм, тем больше денег пойдет на благое дело», – отметил особенный актер.

На протяжении всей жизни Григорию, а ему сейчас 38 лет, приходится постоянно всем доказывать, что его возможности на самом деле не ограничены. «К сожалению, у нас по-прежнему, существует сумасшедшая дискриминация в плане социализации, трудоустройства и восприятия людей с инвалидностью. Если посмотреть, как к таким как я, относятся в Европе и сравнить с Украиной, то это, реально, небо и земля. Люди не привыкли нас, людей с инвалидностью, принимать на равных. И наша команда хочет показать, что на самом деле человек с инвалидностью может себя реализовать и быть полезным обществу», – сказал Гришкан.

«У меня нет любимой женщины, нет детей, но я могу назвать себя счастливым человеком. А все потому, что меня понимают, ценят и уважают, у меня есть цель, к которой я стремлюсь», – констатировал донбассовец.

Каждый желающий может поддержать фильм «К счастью», сделав посильный финансовый вклад в этот проект, связавший с Григорием в Facebook.