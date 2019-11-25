Двери – перекошены, стены – в грибке: Как в старинном здании работает главная хирургия Славянска (Фото)

В Славянске (Донецкая обл.) главная хирургия города расположена в старинном здании. И власти намерены отказаться от ранее планированной его реставрации. Вместо этого предлагают построить с нуля новый современный многофункциональный медицинский центр. Уже и земельный участок для строительства подобрали – за главным корпусом городской клинической больницы. Об этом передает корреспондент «Донецких новостей».

Сложности с проведением капитального ремонта хирургического отделения №1 возникли в связи с тем, что его двухэтажное здание является одним из 29 памятников архитектуры местного значения Славянска и его нужно не ремонтировать, а реставрировать. Старейшее и первое лечебное учреждение города было построено меценатом Авксентием Шнурковым в 1905 году. Изначально в нем располагалась земская больница. Во время Второй мировой войны здесь был госпиталь. После реорганизации для городской больницы построили новое здание, а хирургическое отделение осталось здесь.

Здание хирургического отделения № 1 г. Славянска

Последний ремонт в отделении проводился 1986 году. На данный момент здание находится в неудовлетворительном состоянии, постепенно разрушается и нуждается в реставрации.

Как рассказал «Донецким новостям» заведующий хирургическим отделением №1 Аркадий Глущенко, медики стараются поддерживать санитарно-гигиенические нормы и продолжают оказывать помощь больным в таких условиях.

«Здание разрушается. Время идет, вода течет, как говорится. И под фундамент здания тоже. Начинают идти необратимые процессы. Фундамент просел и стены проседают соответственно. Прежде всего, у здания должен быть нормальным фундамент, а если он уже рушится... Поддерживать это в нормальном состоянии тяжело. Двери перекашивает, плитка отлетает. Гидроизоляция нарушена, грибком все стены побиты до потолка. Мы стараемся соблюдать санитарно-гигиенические нормы. У нас неплохие показатели работы. Осложнений значительно меньше, чем было. Но не все иногда от нас зависит», – рассказывает завотделением хирургии.

Внутренне состояние хирургического отделения № 1 г. Славянска. / Фото: dnews.dn.ua

Но несмотря на условия, врачи оказывают помощь круглосуточно. Отделение оборудовано баховой аппаратурой, но медикам хотелось бы более современного и в большем количестве. «Хотелось бы новые аппараты, например, УЗИ. Спасибо, городской совет в свое время выделил деньги на лапароскопическую стойку. Лапароскопические операции мы уже несколько лет выполняем. Также приобрели лазерный аппарат. Начали лазерное лечение заболеваний вен и помогаем в решении проктологических проблем. Минимально инвазивные технологии внедряются. Но самое главное, конечно, у нас диагностика. Знаешь диагноз, уже ты более уверенно знаешь, как лечить. Для этого, конечно, нужна современная диагностическая аппаратура», – продолжает Аркадий Глущенко.

В отделении работают более 40 сотрудников. «Есть интерны, которые закончили Донецкий, Харьковский, Днепропетровский, Винницкий мединституты. Надеемся, что они останутся. Хорошие ребята, трудолюбивые, с новыми знаниями пришли, как говорят, "рвут землю под ногами", чтобы чему-то научиться», – говорит завотделением.

Операционная и реанимация хирургии г. Славянска. / Фото: dnews.dn.ua

Если здание все-таки реставрировать, то основная сложность в том, что согласно требованиям к памятникам архитектуры, планировка 100-летней давности должна быть сохранена.

«К большому сожалению, невозможно перепланировать здание и адаптировать под нужды медицины. То есть, если 100 лет назад общий туалет запланирован в общем зале, так оно и будет. Также проведя обследование этого здания, выяснили – фундамента нет, кладка находится фактически на голой земле. И ряд многих таких технических моментов, которые ставят вообще под вопрос, а стоит ли нам сейчас начинать такой долгосрочный проект», – пояснил Славянский городской голова Вадим Лях.

С подобными трудностями столкнулся Мариуполь, где больница также находится в здании – памятнике архитектуры. Но там решились восстановить сооружение. «В прошлом году они начали этот проект. На 90% они уже сделали, но запланированных 80 млн грн им не хватает. Сложность такая: нашли фреску – согласования, захотели стенку на несколько сантиметров уменьшить – технадзор. Это очень сложно», – поясняет Лях.

Власти Славянска изучили опыт иных городов, пообщались со специалистами из проектных институтов и подрядных организаций, которые работают в направлении медицины. «Они все в один голос заявляют о том, что построить новое здание будет значительно быстрее и дешевле. Существуют заводы, которые выполняют панельные конструкции. У нас около 2 тыс. кв. м, на их возведение понадобится 4 месяца (без внутренних работ). Максимальное время строительства с момента написания проектно-сметной документации – 2-3 года», – говорит мэр.

По предварительным подсчетам строительство нового корпуса обойдется в около 60 млн грн.

Хирургическое отделение №1 относится к городской клинической больнице и расположено через дорогу от главного корпуса медучреждения. «Наша хирургия – отдельно стоящее здание. Травматология, гнойное отделение, кардиология, урология, компьютер – через дорогу. Хорошо, что у нас сейчас, хоть и не новый, а старенький аппарат, но УЗИ есть. И вот "скорая" привозит, например, в травматологию человека с повреждением внутренних органов, и которого необходимо оперировать именно хирургам. Больного или там оставляем, а бригада бежит с этими биксами через дорогу (а движение сейчас по городу интенсивное, и правила не все соблюдают). Или больного "тянут" в хирургию на каталке с капельницами. Когда дождя нет – еще ничего, а представьте, зима, холодина», – поясняет трудности завотделением.

Рядом с главным корпусом есть пустующий земельный участок, который может стать местом строительства нового медицинского центра. И это бы существенно облегчило работу медикам. «Если построят новое здание – это просто прекрасно. Будет один хирургический комплекс и приемно-диагностическое отделение, где есть соответствующая аппаратура и все специалисты. Концентрироваться все должно в одном месте. И для пациентов это значительно лучше, и удобно работать медперсоналу», – надеется на положительный исход рассмотрения вопроса Аркадий Глущенко.

Главный корпус горбольницы № 1

Участок рядом с главным корпусом горбольницы № 1

Участок рядом с главным корпусом горбольницы № 1

Если для хирургии построят новое здание, то в дальнейшем историческое здание планируют отдать под краеведческий музей. «Нужно искать грант, и реализовывать его постепенно. Крыша накрыта, поэтому здание не разрушается с быстрой скоростью», – резюмировал мэр Вадим Лях.