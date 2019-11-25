Соледар: Как выглядит самый «соленый» город Украины (Фото)

Соледар – небольшой городок на северо-востоке Бахмутского района Донецкой области, с населением 11,4 тыс. человек.

По сравнению с иными городами Донбасса Соледар особо не пострадал от «русской весны» и последующих событий. Город находится в стороне от основных боевых действий, не было здесь и организованного сопротивления под флагами «ДНР» – что помогло избежать гибели местных жителей и разрушений этого небольшого, но довольно благоустроенного города. Уже в июле 2014 года украинская власть в Соледаре была полностью восстановлена.

Главная особенность города – здесь добывают соль. Поэтому город живет благодаря главному своему предприятию – гиганту соляной промышленности ГП «Артемсоль». Правда, градообразующее предприятие стоит в государственном списке на приватизацию до 2020 года, что настораживает местных жителей касательно будущего их «кормильца».

Вторым по значимости для местного бюджета считается «КНАУФ Гипс Донбасс» – в 2003 году германцы развернули здесь огромное производство различных стройматериалов и строительных смесей на основе гипса.

С солью связана и практически единственная достопримечательность города – спелеосанаторий «Соляная симфония», действующий в соляных шахтных выработках, большой популярностью пользуются подземные экскурсии в данную соляную «лаву».

Историческим для Соледара стал 2017 год – город стал центром образовавшейся Соледарской объединенной территориальной громады. В ОТГ кроме Соледара вошли еще и территории девяти сельских советов Бахмутского района. Громада стала бездотационной (за счет «Артемсоли», KNAUF и Яковлевского карьера, которые теперь платят налоги в местный бюджет). Постепенно здесь начали осуществлять проекты по ремонту зданий, дорог, благоустройству территории, как в самом Соледаре, так и в других единицах громады. Например, сейчас проходит капитальный ремонт моста в районе рудника №4, ремонт админздания спелеосанатория и замена автобусных остановок.

Как сегодня выглядит Соледар – в фотографиях «Донецких новостей»: