Из-за Газманова: В ночном клубе Славянска избили заммэра

В ночном клубе Славянска (Донецкая обл.) произошел конфликт с участием заместителя городского головы Андрея Рубана. Чиновник отреагировал на исполнение в развлекательном заведении композиций российского певца Олега Газманова, который Служба безопасности Украины внесен в список деятелей культуры, действия которых угрожают национальной безопасности Украины.

Как сообщил Рубан на своей странице в Facebook, в ночь с 22 на 23 ноября он с супругой отдыхал в местном караоке-баре «Соло». Здесь сначала прозвучала песня Газманова «Москва, звонят колокола».

«Сделал замечание диджею, а затем администратору, на которое, хоть и сказали, что это люди заказывают, но вроде бы отреагировали. Буквально через 10 минут в эфир пошла песня: "Офицеры, россияне...". На мое повторное замечание не отреагировали, на требование на повышенных тонах не ставить песни, пропагандирующие страну-агрессора и ее армию, меня выволокли на улицу без верхней одежды на глазах моей супруги», – написан чиновник.

Он вызвал полицию. «Пока ехала полиция отдельные представители охраны заведения и другие посетители угрожали мне физической и психологической расправой. К сожалению, прибывшая полиция оказалась неспособной адекватно отреагировать на ситуацию, вернее, она никак не реагировала на угрозы, оскорбления со стороны вышеуказанных лиц, так и не смогла оформить протокол о правонарушении, отпустила охранника, на которого я указал и который наиболее рьяно применял физическую силу и оскорбления в отношении меня, не установив его личность», – продолжил Рубан.

По его словам, один из полицейских «"отхватил" по физиономии от посетителя», и тоже не смог прекратить противоправные действия. Написать заявление в полицию Рубан так и не смог, т.к. один из дебоширов выбросил бланки полиции в мини-бассейн.

«Полиция не смогла принять никаких законных действий в отношении правонарушителей, а на моеё заявление, что будет оформлена жалоба на бездействие полиции, мне поступили угрозы от полиции и охраны, с которой, судя по всему, полиция вступила в сговор, что на меня будут написаны множественные заявления», – заключил 23 ноября заммэра.

Позже в этот же день Рубан сообщил, что встретился с руководством караоке-бара «Соло»: «Меня заверили, что два сотрудника охраны заведения, которые наиболее "отличились" в недавнем инциденте принесут мне извинения».

В Славянском отделении полиции подтвердили, что сообщение об инциденте поступила к ним в 3 часа ночи 23 ноября. Информация внесена в Единый реестр учета заявлений и сообщений. В связи с претензиями к сотрудникам полиции, высказанными Рубаном в постах в социальной сети, «руководством областного главка полиции по данному факту назначено проведение служебного расследования, в ходе которого будет дана объективная, принципиальная и законная оценка действиям правоохранителей».